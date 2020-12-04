ИАЦ «Альпари»: Решение ОПЕК+ воодушевило биржевых «быков»

В четверг, 3 декабря, мировые фондовые рынки показывали разнонаправленную динамику – от умеренного пессимизма к умеренному оптимизму. Американские биржевые индексы в четверг двигались разнонаправленно, но в целом оптимизм преобладал. Так, Dow вырос на 0,29%, S&P 500 незначительно упал, на 0,06%, а индекс Nasdaq подрос на 0,29%. С одной стороны, заявления избранного президента США Джо Байдена, сделанное вместе с экс-президентами Бараком Обамой и Джорджем Бушем-младшим о том, что они готовы публично сделать прививку против коронавируса новой вакциной от Pfizer, создало позитивный фон на рынках, с другой – тревогу по-прежнему вызывают рекордные максимумы числа заразившихся коронавирусом во всём мире. Европейские фондовые индексы в четверг в основном снижались из-за новостей о том, что договорённости между ЕС и Великобританий по торговой сделке в процессе Брекзита опять забуксовали, а вот азиатские рынки сегодня с утра в основном в плюсе, хотя китайский рынок демонстрирует исключение.

Российские фондовые индексы в четверг тоже не смогли «достичь согласия» о направлении движения. Если индекс МосБиржи по итогам четверга упал на 0,85%, до 3162,67 пункта, то индекс РТС в противовес ему вырос на 0,3%, до 1339,41 пункта. Разнонаправленное движение рынка, вероятно, было связано с динамикой нефтегазового сектора: инвесторы нервничали в преддверии объявления решения ОПЕК+ по вопросу о квотах на добычу нефти и продавали акции нефтяных компаний.

В такой неопределённой ситуации наиболее заметные движения нередко показывают акции компаний малой и средней капитализации, так в четверг и произошло. Лидером роста четверга на МосБирже стали акции фонда «САФМАР» (+4,37%), поддержали рост лучше рынка обыкновенные акции «Мечела» (+3,17%) и акции «Аэрофлота» (+2,07%). Хуже рынка торговались акции банка «Тинькофф» (-3,16%), а также «Роснефти» (-3%) и угольной компании «Распадская» (-2,73%).

Индекс РТС сегодня проведёт торги в рамках 1330-1360 пунктов, а индекс МосБиржи — в интервале 3150-3180 пунктов.

Цена нефти смеси Brent в четверг выросла на 1,67%, до $48,69 за баррель, а цена WTI поднялась на 1,5%, до $45,73 за баррель. Страны-участницы ОПЕК+ в четверг вечером согласовали постепенное увеличение добычи нефти с 1 января 2021 года на 500 тыс. баррелей в сутки, при этом договорились ежемесячно пересматривать квоты на добычу. Сегодня с утра на новостях о принятом компромиссном решении ОПЕК+ цена Brent растёт на 1,7%, и уже превышает $49 за баррель, а WTI дорожает на 1,5%, и уже торгуется выше $46. Вероятный диапазон по цене Brent на сегодня мы ожидаем на уровне в $48,5-50 за баррель.

Курс американского доллара к рублю расчётами «на завтра» в четверг на фоне растущей цены нефти упал на 60 коп. (-0,8%), до 74,47 руб., то есть до значений начала сентября. Курс евро к рублю почти не отставал от доллара и упал на 47 коп. (-0,5%), до 90,41 руб. Ожидаем, что сегодня доллар проведёт торги в интервале значений 74-75 руб., евро — в диапазоне 90-91 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»