ПСБ: Рассчитываем на рост индекса МосБиржи в направлении 3200 пунктов

Роман Антонов, главный аналитик ПСБ

Мировые фондовые рынки остаются вблизи максимумов, рассчитывая на улучшение экономических условий в следующем году благодаря появлению вакцины. Индекс S&P 500 (-0,1%) вчера переписал максимум, но завершил торги небольшим снижением из-за сообщений от Pfizer, которая испытывает логистические проблемы, что тормозит выход их вакцины на рынок. Поводом для неопределенности остается нерешенный вопрос с программой стимулирования американской экономики. По сообщениям СМИ республиканцы готовы пойти на увеличение размера помощи, что позволяет надеяться на принятие мер поддержки до конца текущего года. Консенсуса в этом вопросе пока нет.

Отсутствие же стимулов заставляет опасаться ухудшения ситуации на американском рынке труда. Поэтому в центре внимания сегодняшняя статистика по уровню безработицы и числу новых рабочих мест, которое может показать минимальное значение за последние 6 месяцев. Вместе с тем деловая активность в секторе услуг США остается на высоком уровне. Данные PMI показали рост с 57,7 пунктов до 58,4 пунктов. При этом индекс ISM снизился до 55,9 пунктов (56,6 пунктов месяцем ранее). Что касается Европы, то деловая активность из-за ограничений остается ниже нейтрального уровня в 50 пунктов, хотя и не демонстрирует серьезного ухудшения.

Настроения на мировых рынках в конце недели мы оцениваем как слабо позитивные. Азиатские рынки преимущественно растут, в небольшом плюсе и фьючерсы на американские индексы. Поддержку сантименту оказывает возвращение к росту котировок нефти на фоне подвижек на Саммите ОПЕК+. Сегодня в центре внимания статистика по американскому рынку труда.

По итогам четверга российский фондовый рынок перешел к снижению за счет слабой динамики бумаг нефтегазового сектора. Индекс МосБиржи по итогам торгов снизился на 0,8%. Сегодня благодаря возвращению котировок нефти выше 49 долл./барр. рассчитываем на рост индекса МосБиржи в направлении 3200 пунктов.