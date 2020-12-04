ПСБ: Рост нефтяных цен сегодня будет способствовать усилению покупок рублевых облигаций

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Вчера кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 1-2 б.п. Покупкам рублевых облигаций способствовал рост цен на нефть и укрепление рубля. Снижение доходности UST-10 также выступило позитивным сигналом для облигаций развивающихся стран.

Сегодня доходность 10-летних ОФЗ может сместиться ближе к нижней границе диапазона 5,80 – 5,85% годовых. Спрос на рублевые облигации будет поддерживать рост цен на нефть после решения ОПЕК+ о постепенном смягчении ограничений в 2021 г., а также ожидания восстановления мировой экономики после вакцинации от Covid-19.

Новые корпоративные облигации крупных заемщиков продолжают пользоваться спросом инвесторов за счет наличия премии к суверенной кривой. Московская область вчера по итогам сбора заявок установила ставку купона 5,95% на 7 лет (YTM 6,00%), Роснано – 6,75% на 3 года (YTM 6,86%), ВЭБ.РФ – 5,95% на 3 года (YTM 6,04%). Общий объем продаж новых корпоративных облигаций вчера составил 60,5 млрд руб. По соотношению риск/доходность интересно смотрится новый выпуск Роснано, содержащий премию по доходности к G-кривой в размере 200 б.п.

Сегодня book-building проведут Восточная Стивидорная Компания (Global Ports) и Белуга Групп. ВСК предлагает 5-летние бонды со ставкой купона до 7,15% годовых. Ориентир ставки купона ВСК объявлен в диапазоне 7,6 – 7,7% годовых на 5 лет с амортизацией.