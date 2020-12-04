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ПСБ: Рост нефтяных цен сегодня будет способствовать усилению покупок рублевых облигаций

Рост нефтяных цен сегодня будет способствовать усилению покупок рублевых облигаций

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Вчера кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 1-2 б.п. Покупкам рублевых облигаций способствовал рост цен на нефть и укрепление рубля. Снижение доходности UST-10 также выступило позитивным сигналом для облигаций развивающихся стран.

Сегодня доходность 10-летних ОФЗ может сместиться ближе к нижней границе диапазона 5,80 – 5,85% годовых. Спрос на рублевые облигации будет поддерживать рост цен на нефть после решения ОПЕК+ о постепенном смягчении ограничений в 2021 г., а также ожидания восстановления мировой экономики после вакцинации от Covid-19.

Новые корпоративные облигации крупных заемщиков продолжают пользоваться спросом инвесторов за счет наличия премии к суверенной кривой. Московская область вчера по итогам сбора заявок установила ставку купона 5,95% на 7 лет (YTM 6,00%), Роснано – 6,75% на 3 года (YTM 6,86%), ВЭБ.РФ – 5,95% на 3 года (YTM 6,04%). Общий объем продаж новых корпоративных облигаций вчера составил 60,5 млрд руб. По соотношению риск/доходность интересно смотрится новый выпуск Роснано, содержащий премию по доходности к G-кривой в размере 200 б.п.

Сегодня book-building проведут Восточная Стивидорная Компания (Global Ports) и Белуга Групп. ВСК предлагает 5-летние бонды со ставкой купона до 7,15% годовых. Ориентир ставки купона ВСК объявлен в диапазоне 7,6 – 7,7% годовых на 5 лет с амортизацией.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПАО «Промсвязьбанк».

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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