ПСБ: ОПЕК+ все же пришел к компромиссу, нефть снова растет

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Вопреки ожиданиям страны ОПЕК+ все же пришли к некому компромиссу, что поддержало цены на нефть Brent. Так, продление повышенных квот на 1 кв. 2021 г. не согласовали, но и добычу будут наращивать более сдержанно - по 0,5 млн барр./день каждый месяц. При этом решение о политике до конца года не было принято, и страны ОПЕК+ будут ежемесячно оценивать ситуацию. Такое компромиссное решение вкупе с возобновлением переговоров о стимулах американской экономике (причем риторика республиканцев в Конгрессе стала более компромиссной) способствовало очередному росту февральского фьючерса на Brent к максимумам марта 2020 г.

Сегодня ждем продолжения роста нефти Brent на позитивном внешнем фоне в зону 49-52 долл./барр.