Комментарии

ПСБ: Настроения на мировых рынках в конце недели мы оцениваем как слабо позитивные

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился позитивный внешний фон. Основным фактором поддержки для национальной валюты может выступить динамика рынка энергоносителей

Сегодня благодаря возвращению котировок нефти выше 49 долл./барр. рассчитываем на рост индекса МосБиржи в направлении 3200 пунктов

Рост нефтяных цен сегодня будет способствовать усилению покупок рублевых облигаций. Ожидаем смещения кривой доходности ОФЗ вниз на 2-5 б.п.

АФК Система (ДЕРЖАТЬ) в 3 кв. получила выручку 184,9 млрд рублей, что выше на 9,6% г/г, OIBDA увеличилась на 14% г/г - до 71,7 млрд рублей - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: За счет роста выручки ряда ключевых активов - телеком-оператора МТС, лесопромышленного холдинга Segezha Group, агрохолдинга Степь и сети клиник Медси, которые «выиграли» в период пандемии, а также поступлений от продажи акций Детского мира и обратного выкупа акций МТС, компания показывает рост по основным финансовым показателям. Факторами поддержки акций Системы остается снижение долговой нагрузки и монетизация своих непубличных активов.  На данный момент дивиденды составляют 0.13 руб/акцию. В ходе телеконференции менеджмент Системы отметил, что при сохранении позитивных тенденций в 4 квартале могут удвоить размер дивидендов за 2020 г. Мы считаем, что бумаги АФК Система» адекватно оцениваются рынком и соответствуют нашему целевому уровню (30 руб/акция).

ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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