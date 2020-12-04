«Фридом Финанс»: Ориентир для индекса Мосбиржи: 3125-3200 пунктов

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск прибавил 1,1% на фоне возобновившегося роста нефтяных цен. Решение ОПЕК+ сократить ограничения на добычу с 7,7 млн баррелей в сутки до 7,2 млн незначительно повышает риски для производителей, в основном связанные с нерыночным санкционным давлением и краткосрочным эффектом от изменений в монетарной политике ключевых потребителей сырья. Тем не менее длительный период согласований параметров сделки ОПЕК+ 2.0, а также комментарии представителей нефтегазовой отрасли в последние дни свидетельствуют о стремлении регуляторов охладить спрос. Несмотря на активное повышение котировок сегодня, риски для акций предприятий ТЭК на следующей неделе усилятся и они могут выглядеть хуже рынка.

Штаб Трампа вчера сообщил о нарушениях в ходе выборов в Неваде, которые станут предметом судебных разбирательств. Эта новость оказала давление на покупателей, ограничив рост фьючерсов на фондовые индексы США 0,2-0,4% в ходе утренней сессии.

После активного роста накануне корректируются бумаги Мосбиржи. Рынок продолжает недооценивать высокое позитивное воздействие на оценки справедливой стоимости последних данных ее операционной отчетности, в которой нашло отражение сверхмягкой монетарной политики в мире и низких ставок в РФ. Финансовые результаты Московской биржи в ближайшие кварталы могут принести приятный сюрприз инвесторам.

Эластичность спроса на риск вновь определяет динамику фондовых площадок. Фон сформирован как влиянием мягкой денежно-кредитной политики, так и воздействием жестких мер мировых представителей нефтедобывающей отрасли по балансировке реального спроса. При отсутствии новых информационных поводов для продаж рост продолжится до конца текущей сессии, однако он по-прежнему ограничен техническими факторами. Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи: 3125-3200 пунктов, прогноз для пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,35-75,45 и 89,6-90,90 соответственно.