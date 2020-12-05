ПСБ: Финансовые результаты АФК Системы по итогам 3 квартала 2020 года

3 декабря финансовую отчетность представила АФК Система, для которой 3 кв. стал достаточно успешным. За счет роста выручки ряда ключевых активов, которые «выиграли» в период пандемии, а также поступлений от продажи акций Детского мира и обратного выкупа акций МТС, компания показывает рост выше ожидаемого по основным финансовым показателям.

Как и ожидалось, основное увеличение выручки связано с доходами ключевых активов корпорации - телеком-оператора МТС, лесопромышленного холдинга Segezha Group, агрохолдинга "Степь" и сети клиник "Медси".

Все ключевые показатели оказались лучше ожиданий рынка. Так, выручка в 3 кв. составила 184,9 млрд рублей, что на 9,6% г/г выше, чем за аналогичный период прошлого года и на 19% лучше относительно 2 кв. 2020 г. За 9 месяцев также наблюдается прирост – выручка выросла на 5% г/г до 498,3 млрд рублей. Основной прирост квартальной выручки связан с увеличением доходов МТС от телеком-услуг на локальном рынке, роста потребления финтех-продуктов, медиаконтента и облачных сервисов. Также внес вклад рост продаж бумаги и пиломатериалов Segezha Group. Неплохие результаты показал агрохолдинг Степь от реализации сельскохозяйственной продукции и роста цен на зерно и сеть клиник Медси, которая выросла за счет реализации отложенного спроса на медицинские услуги, роста выручки от диагностики и лечения COVID-19 и развития помощи на дому.

Скорректированная OIBDA в 3 кв. увеличилась на 14% г/г - до 71,7 млрд и на 31% кв./кв. В расчете за 9 мес. OIBDA увеличилась на 5% до 180,2 млрд рублей. Рентабельность по этому показателю составила 38,8%, что связано с ростом аналогичного показателя у МТС и Segezha, а также поступлениями от продажи акций ПАО "Детский мир и сокращение чистого убытка Ozon в размере 0,2 млрд руб. (с 1,8 млрд руб в 3 кв. 2019 до 1,6 в 3 кв. 2020 г)

Скорректированная чистая прибыль в доле АФК в 3 квартале по отношению к предыдущему кварталу выросла на 37%, а год к году снизилась на 22,7% - до 2,6 млрд рублей. По результатам 9 месяцев зафиксирован чистый убыток в 4,9 млрд рублей.

По итогам 3 кв. 2020 г чистый долг корпоративного центра АФК снизился с 199 млрд руб. до 166 млрд руб. в результате использования средств от SPO Детского мира для снижения долговой нагрузки и выплаты по обязательствам перед Росимуществом.

Поступления денежных средств в 3 кв. 2020г. связаны в основном с предложением акций Детского мира (16,6 млрд руб.), участием в программе выкупа акций МТС (2,5 млрд руб.) и дивидендами от МТС (15,8 млрд руб.).

На данный момент дивиденды составляют 0.13 руб/акцию. В ходе телеконференции менеджмент Системы отметил, что по итогам 9 месяцев при сохранении позитивных тенденций в 4 квартале могут удвоить размер дивидендов за 2020г. Система планирует вернуться к обсуждению дивидендной политики в течение 2021 года. Положительным фактором является повышенное внимание к акционерам, однако даже при удвоенных дивидендах, дивдоходность будет составлять менее 1% к текущей цене акции.

В целом мы оцениваем отчетность компании как положительную, лучше ожидаемой с точки зрения выручки и OIBDA. Факторами поддержки акций Системы остается снижение долговой нагрузки и монетизация непубличных активов. Также Система не планирует продавать свою долю в Ozon после снятия периода lock up, в надежде, что он может вскоре вырасти в цене. Продажу в ближайшие годы компания не исключает.

Мы считаем, что бумаги АФК Система адекватно оцениваются рынком и соответствуют нашему целевому уровню (30 руб/акция).

ПАО «Промсвязьбанк»