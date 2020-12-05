«Фридом Финанс»: Трудовая статистика в центре внимания

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 3 декабря американские фондовые площадки завершили без существенных изменений. Индекс S&P 500 опустился на 0,06%, до 3667 пунктов. Dow Jones прибавил 0,29%, NASDAQ повысился на 0,23%. Новые драйверы движения отсутствовали, макростатистика оказалась смешанной. Сектор коммунальных услуг стал аутсайдером, потеряв 1,1%. Это единственный сектор S&P 500, последний месяц демонстрирующий отрицательную динамику ввиду перетока капитала из защитных секторов в циклические.

Квартальные результаты компаний из сегмента облачной кибербезопасности Zscaler (ZS: +26,5%) и CrowdStrike (CRWD: +13,6%) значительно превзошли ожидания, как и их прогнозы на следующий квартал. Спрос на кибербезопасность усиливается.

Boeing (BA: +6%) заключил первый контракт на поставку лайнеров 737 MAX с момента введения ограничений 20 месяцев назад для лоукостера Ryanair.

Разработчик ПО для сбора и управления данными Splunk (SPLK: -23,3%) представил слабый отчет по итогам квартала, отметив пандемию среди негативных факторов.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно позитивную динамику. Перспективы новых фискальных стимулов остаются фактором поддержки, особенно для циклических секторов. По риторике Дональда Трампа можно предположить, что он поддержит любой вариант соглашения между демократами и республиканцами. Митч Макконнелл вчера после встречи с республиканскими сенаторами выразил надежду на то, что компромисс по новому пакету фискальных стимулов будет достигнут.

Тем временем эпидемиологическая ситуация в США продолжает ухудшаться. Вчера по стране было зафиксировано 210 тыс. заразившихся COVID-19, и это новый рекорд. Рост количества летальных исходов у пациентов с коронавирусом также вызывает пессимизм. Губернатор Калифорнии предупредил, что новые карантинные меры в штате могут быть введены в течение следующих нескольких дней. Кроме того, участники рынка обеспокоены тем, что фармгигант Pfizer может не справиться с производством вакцины в запланированных объемах. Таким образом, ситуация на фондовом рынке складывается противоречивая. Определиться с краткосрочным направлением движения может помочь сегодняшняя статистика по рынку труда, которую очень ждут инвесторы. Если данные отразят слабое влияние фактора COVID-19, это усилит аппетит к риску на фондовом рынке.

Азиатские фондовые площадки закрылись разнонаправленно. Японский Nikkei опустился на 0,22%, китайский CSI300 вырос на 0,18%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,40%. Европейские индексы растут. EuroStoxx 50 прибавляет 0,3%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис снижается до 0,92%. Фьючерс на нефть Brent растет до $49,7. Золото дорожает до $1840.

Ожидаем, что S&P 500 проведет торговую сессию в диапазоне 3640-3690 пунктов.

Сегодня будет опубликован отчет по рынку труда США за ноябрь. Ожидается появление 469 тыс. новых рабочих мест против 638 тыс. в октябре, что будет означать замедление темпов найма до минимальных с мая под влиянием новой волны эпидемии. Уровень безработицы, согласно консенсусу, снизится с 6,9% до 6,8%. Мы ожидаем, что негативные моменты в отчете будут связаны с динамикой создания рабочих мест в госсекторе и на производстве, на что указал вышедший на днях соответствующий компонент индекса PMI. В то же время сектор услуг имеет шансы приятно удивить, несмотря на фактор COVID-19. На наш взгляд, наиболее вероятно сохранение уровня безработицы на уровне 6,9%.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на отметке 62 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса начинает снижаться благодаря перспективам скорого начала массовой вакцинации.

Технически S&P500 склонен к восходящему движению. Состояния перекупленности по индикатору RSI пока не наблюдается, потенциал роста присутствует. Отметим, что индекс широкого рынка три дня подряд тестирует сопротивление в области 3665-3670 пунктов, где пролегает долгосрочная трендовая линия. Если в ходе сегодняшних торгов S&P500 не сможет преодолеть обозначенный уровень сопротивления, риски краткосрочной коррекции существенно усилятся. На внутридневных графиках образуется «медвежья» дивергенция по индикатору RSI, поэтому мы рекомендуем инвесторам проявить осторожность.