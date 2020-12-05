ИАЦ «Альпари»: ОПЕК+ увеличит добычу нефти. благо или зло для рынка?

ОПЕК+ вопреки прогнозам многих экспертов 3 декабря всё-таки согласовал постепенное увеличение добычи нефти на 500 млн баррелей в сутки с 1 января 2021 года, с ежемесячным пересмотром в течение первого квартала. Решение довольно неожиданное в условиях, когда вторая волна пандемии ковида во всём мире ещё не закончилась, экономический кризис ещё не преодолён, а спрос на нефть пока восстанавливается медленно.

Однако, похоже, что логика принятого решения заключается, во-первых, в том, что сохранение существующих квот на ограничение добычи может оказаться неэффективным, если не присоединившиеся к сделке ОПЕК+ страны, например, США или Канада, а также Иран, начнут увеличивать добычу. Во-вторых, крупнейший экспортёры нефти, в том числе Россия, теряют в доходах не только из-за низких цен, но ещё и из-за низких объёмов добычи, в-третьих, первоначальный план сокращения добычи предусматривал, что действующие квоты с 1 января 2021 года будут пересмотрены в сторону уменьшения. Поэтому нефтяной рынок на решение ОПЕК+ реагирует в моменте ростом, цена барреля Brent превысила $48.

Мы полагаем, что в декабре цены на нефть имеют шанс повыситься до $50 за баррель, и здесь позитивную роль сыграет не только решение ОПЕК+, но и начало вакцинации населения от ковида в ряде стран мира, включая Россию, а это тоже создаёт хороший новостной фон для роста рынка. А для России выгода заключается в том, что, с одной стороны, цены остаются под контролем ОПЕК+, с другой – постепенное увеличение добычи позволит получить дополнительные нефтегазовые доходы в бюджет.

При дальнейшем развитии позитивного сценария, в январе нефть может подорожать до $51-55 за баррель, при негативном, например, резком увеличении добычи в США, цены могут снизиться до $45-46 за баррель. Курс доллара ожидаем до конца декабря в рамках 73-80 руб., евро – в диапазоне 89-94 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»