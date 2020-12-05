«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи успешно преодолел отметку 3200 пунктов

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Глобальные рынки сохраняют позитивную инерцию. Данные по торговому балансу и рынку труда за ноябрь США оказались в целом лучше ожиданий. Открытие сессии в Америке произошло вблизи абсолютных максимумов. Европа растет, прибавляя до 0,5%. В Азии день завершился нейтрально. Индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets вырос еще на 1% и торгуется около 3-летнего пика.

Нефть около отметки $49. Сегодня игроки продвинулись еще на несколько центов ближе к психологически значимому уровню $50. Новый максимум на биржах Азии и Европы сегодня составил немногим ниже $49,9. В последние часы пятницы нефть, вероятно, будет ослаблять свои позиции. Сделка ОПЕК+ оказалась краткосрочной (только на период января) и довольно сбалансированной (квоту ослабят всего на 500 тысяч баррелей). Ожидаем закрепления нефти в диапазоне $48-49 к началу следующей недели.

РТС прибавляет к концу дня более 0,5%. Индикатор вернулся ближе к отметке 1350 после заметной коррекции накануне и в течение дня пытался протестировать следующий уровень – 1360. Был установлен очередной локальный максимум, но в целом рынок сохранил свое положение, близкое к тому, что было в начале марта. В начале следующей недели ожидаем консолидации на 20-30 пунктов ниже достигнутой высоты.

Индекс Мосбиржи успешно преодолел отметку 3200 пунктов. Рынок стоит так дорого впервые с третей декады января. По достижении нового многомесячного максимума рынок заметно просел и приступил к краткосрочной коррекции. К концу дня прирост остается менее 0,5%. Индикатор держится ниже 3180 пунктов. Следующая неделя с высокой вероятностью покажет снижение ближе к 3150 пунктам. Основной позитив на рынках уже заложен в цены.

В лидерах роста сегодня бумаги Сбербанка. Обыкновенные акции прибавляют 2,5%, привилегированные – 2,7%. Котировки растут после серии заявлений на фоне встречи Грефа и Путина. Глава банка сообщил, что по итогам года Сбер получит 700 млрд чистой прибыли и половину из этой суммы направит на дивиденды. Акции пробили планку 270. Столько они стоили последний раз в январе, а до этого лишь весной 2018 года. Краткосрочный потенциал роста, на наш взгляд, исчерпан. Стоит ожидать начало коррекции уже со следующей недели. За месяц акции Сбера могут подешеветь в пределах 7%.

Лидер падения сегодня ТМК. У компании близится дивидендная отсечка, инвесторы фиксируют прибыль по традиции заранее. Акции ТМК сегодня держатся около 65 рублей за штуку. Возвращение к 70 ожидаем не ранее января.

Рубль завершает неделю очередным ударным приростом против доллара. Четвертая подряд сессия в плюсе. Доллар сегодня доходил до 73,9 и позднее большую часть своих потерь так и не вернул, закрепившись к вечеру около 74,1. Российская валюта почти полностью отбила потери этой осени. Ближайшая цель – 73,5. Она может быть взята к концу следующей недели. В понедельник ожидаем восстановление доллара до 74,5-75 за единицу.

Евро – особый случай. Сегодня он поставил очередной многолетний рекорд в паре с долларом, протестировав отметку 1,218. Это сгладило его падение против рубля. По отношению к российской валюте евро опускался в течение дня немногим ниже 90. В начале следующей недели ожидаем удержание евро в диапазоне 90-91.