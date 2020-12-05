ИАЦ «Альпари»: Рынок репетирует новогоднее ралли

Рынок российских акций завершает пятницу в плюсе, и хотя инвесторы продолжают покупать, каждый новый шаг дается несколько сложнее предыдущего. Ставка на фиксацию прибыли в конце недели не сработала - участники торгов явно рассчитывают на продолжение подъема далее. Индекс МосБиржи вырос до 3179 пунктов и может закрепиться в диапазоне 3160-3185 пунктов. Может ли быть рост к 3200 пунктам? На таком эмоциональном рынке - да, может. За неделю рублевый индикатор вырос на 1,6%. Индекс РТС поднялся до 1354 пунктов, краткосрочный торговый диапазон - 1335-1360 пунктов. Валютный индекс за первую декабрьскую неделю поднялся более чем на 4%.

Сегодня отлично себя показали акции «Сбербанка» - как привилегированные, так и обычные. Рынок по-прежнему видит перспективы подъема, но кто будет далее приобретать бумаги, уже сейчас выглядящие перекупленными, большой вопрос. Тем не менее, технический анализ дает возможность рассчитывать на рост бумаг «Сбербанка» к 270 руб. и выше.

В минусе, закономерно, акции «Полиметалла» и «Полюс Золота» на фоне слабой динамики в драгметалле. Золото могло бы чувствовать себя неплохо, поскольку доллар падает - а золото и доллар всегда движутся в противоположном направлении. Но рынку сейчас совсем неинтересны безопасные активы, он ставит на вакцину от пандемии коронавируса и быстрое возвращение к докризисной жизни.

Весь спектр бумаг компаний нефтегазового сектора - в логичном плюсе на фоне движения барреля Brent к $50.

Доллар США снижается в паре с рублем и торгуется по 73,95 руб. Это уровень сентября. До сих пор неясно, кому и зачем в таком колоссальном количестве потребовались рубли, но дальше это проявится. Сейчас доллар дает возможность покупать около 74,0, но это подходит только тем, кто верит в непреходящую силу американской валюты. За неделю доллар США упал на 3,3%. Евро торгуется по 84,84 руб., здесь коридор колебаний остается в пределах 90-92 руб., за неделю курс евро «похудел» на 1,7%.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»