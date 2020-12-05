ПСБ: Краткий комментарий к саммиту ОПЕК+

В четверг наконец завершился саммит ОПЕК+. Несмотря на наши скептические ожидания, стороны все же нашли компромиссное решение. Так, продлевать текущие повышенные квоты на сокращение добычи (7,7 млн барр./день) на 1 кв. 2021 г. не будут. Взамен решено увеличить добычу в январе на 0,5 млн барр./день, а затем каждый месяц до конца года оценивать условия сделки.

Напомним, что на апрельском саммите ОПЕК+ постановили с 1 января 2021 г. по май 2022 г. сокращать предложение уже на 5,8 млн барр./день. То есть, общая квота должна была бы вырасти от текущего уровня на 2 млн барр./день (округлено). Но на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в мире (развитие второй волны) некоторые страны альянса стали склоняться к продлению действующих квот на 1 или даже на 2 квартала 2021 г. Такое решение некоторое время рассматривалось нами в том числе как базовое, учитывая ужесточение карантинных мер и негативные ожидания по спросу на нефть.

Но серия новостей об успехе сразу нескольких вакцин от коронавируса способствовала улучшению сантимента на рынке нефти и обусловила, среди прочих факторов, подъем цен на нефть Brent к максимальным уровням с начала марта. Это естественным образом повлияло и на раскол внутри ОПЕК+: некоторые производители стали говорить, что текущий рост цен на нефть автоматически позволит ускорить возвращение на рынок американских сланцевиков, что крайне нежелательно, поэтому необходимо восстанавливать добычу. В итоге, был найден компромисс – повышение добычи, но не на 2 млн барр./день, а на 0,5 млн барр./день и договоренность далее решать вопрос с добычей на ежемесячной основе.

На наш взгляд, это привносит дополнительный фактор неопределенности на рынок нефти. Мы также считаем, что такого сокращения добычи не будет достаточно для устойчивого роста цен на нефть в следующем году. По сути, выход на уровни, предложенные на саммите в апреле, сдвинется на 2 кв. 2021 г. Основная задача – восстановление спроса на нефть, точнее темпы его восстановления. По нашим прогнозам, в этом году спрос на нефть упадет на 9% по сравнению с 2019 г., в 2021 г. – на 3% (также по сравнению с 2019 г.).

Это будет обусловлено, во-первых, более медленным восстановлением именно пассажирских авиаперевозок (по оценкам IATA, в 2021 г. траффик будет в 1,6 раз меньше, чем в 2019 г. – 2,8 млрд пассажиров), во-вторых, отложенным по времени эффектом от вакцин. Расширенная кампания по вакцинации в лучшем случае начнется не ранее весны 2021 г., а для спада пандемии необходимо привить около 70% населения. Достичь такой доли, судя по прогнозам эпидемиологов США, можно будет ближе к концу 2021 г., а значит мир может продолжить жить так или иначе в условиях карантинных мер (пусть и менее шоковых, чем весной 2020 г.), что ограничивает потенциал для более быстрого восстановления спроса на энергоносители.

Мы полагаем, что цены на нефть Brent в 1П 2021 г. будут находиться в зоне 40-45 долл./барр. с восстановлением в 52-54 долл./барр. к концу года.

ПАО «Промсвязьбанк»