Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 6 декабря: 74,2529 руб/доллар США и 90,2618 руб/евро

ЦБ РФ с 5 декабря установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 74,2529 руб.
  • 1 евро - 90,2618 руб.
  • 10 китайских юаней - 113,6980 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,9467 р. (1,26%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,9328 р. (1,02%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,9530 р. (0,83%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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