«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется в коридоре 1345-1370 пунктов

В пятницу, 4 декабря, основные западные фондовые рынки закрылись ростом. На общем благоприятном фоне подрос и российский рынок акций. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,70%. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару вырос сильнее, на 1,34%. Среди лидеров роста – «Северсталь» (+3,68%) и TCS (+3,03%). Американский индекс Dow Jones вырос при этом на 0,83%, обновив исторический максимум.

Сегодня утром большинство индексов стран АТР снижалось на 0,6-1,5%. Исключением был австралийский ASX, который прибавлял 0,64%. Фьючерс на индекс S&P500, обновив на открытии исторический максимум, позже снизился к 3 687 п., что на 0,3% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренняя коррекция в Азии задает негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3155-3215 пунктов, по индексу РТС — 1345-1370 пунктов.

Вслед за акциями в пятницу вырос и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 74,0500 руб. (-40 коп.). Европейская валюта снизилась до 89,8000 руб. (-60 коп.). Утром понедельника нефть торговалась вблизи уровня закрытия пятницы. Это задает нейтральный фон перед началом сегодняшних торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 73,3-74,8 руб., для европейской валюты — 88,9-90,7 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»