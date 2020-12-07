ПСБ: На предстоящей неделе активность игроков может снизиться

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В рамках предстоящей недели можно выделить несколько факторов, которые способны оказать влияние на настроения инвесторов.

Так, внимание игроков сосредоточится на переговорах по новому пакету поддержки американской экономики. Прогресс в переговорах и сближение позиций демократов и республиканцев будет оказывать позитивное влияние на спрос на широкий спектр активов.

Также игроки продолжат следить за новостями по вакцинам, которые в последнее время поддерживали спрос на рисковые активы. Приближение вакцинации дает рынкам надежду на то, что миру удастся побороть пандемию, что создаст возможности для дальнейшего восстановления мировой экономики и ее переходу к полноценному росту.

В ходе недели ожидается достаточно скудный блок макроэкономической статистики. Здесь мы выделяем данные по индексу экономических настроений в Германии, индексу потребительских цен и заявкам на пособие по безработице в США. Также на предстоящей неделе отметим заседание ЕЦБ. По его результатам инвесторы ожидают сохранения мягкой денежно-кредитной политики, а также возможные изменения в рамках программы количественного смягчения. Основную реакцию на данное событие ожидаем в паре евро/доллар с минимальным влиянием на фондовые индексы.

При этом отметим, что на неделе возможно снижение активности инвесторов. В преддверии заседания ФРС, которое пройдет 16 декабря, инвесторы могут взять паузу в принятии инвестиционных решений. В этой связи реакция на новости и статистику может быть сдержанной. В результате, сложившаяся ситуация будет способствовать переходу мировых рынков в консолидацию у текущих значений.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать, как умеренно негативные. Ведущие азиатские площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,2%. Также снижаются цены на нефть – ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,3%, торгуясь в районе 49,1 доллара за баррель.

На таком фоне в начале сессии ожидаем преобладания продаж в российских акциях, что приведет к отступлению индекса МосБиржи в район 3170 пунктов. В дальнейшем, в случае улучшения внешнего фона российский рынок может перейти к восстановлению и отыграть утренние потери. Лучше рынка может выглядеть нефтегазовый сектор, несмотря на некоторую коррекцию в ценах на нефть, а также внутренние сектора, на фоне стабильной ситуации в рубле.

На валютной секции Московской биржи в начале торгов ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам. Это позволит паре доллар/рубль удержать позиции в районе 74,1 рубля в начале дня. В дальнейшем, сохранение спроса на риск может поспособствовать возобновлению укрепления национальной валюты. При этом в рамках ближайших сессии ожидаем стабилизации доллара в диапазоне 73-75 рублей.