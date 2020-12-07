ПСБ: Ждем постепенного затухания эйфории

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent немного корректируются после завершения предыдущей недели на максимальных уровнях с марта. На фоне исчерпания позитива от саммита ОПЕК+, впрочем несколько спорного, на первый план выходят ситуация с коронавирусом и новости по пакету стимулов экономике США.

Мы полагаем, что волна эйфории может немного поутихнуть: для устойчивого роста цен на нефть и дальше необходимы более весомые факторы, чем успехи вакцин на клинических тестах и переговоры в Конгрессе. Восстановление спроса на энергоносители по-прежнему видится слабым на будущий год из-за ограничений по пассажирским авиаперевозкам: по оценкам IATA, в 2021 г. пассажиропоток будет в 1,6 раз меньше, чем в 2019 г.

Сегодня мы ждем от февральского фьючерса Brent нахождения в диапазоне 48-50 долл./барр.