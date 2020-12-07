Комментарии

ПСБ: Ускорение инфляции в РФ сдерживает рост цен ОФЗ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Кривая доходности ОФЗ в пятницу сместилась вниз на 1-2 б.п. Позитивное влияние на рынок рублевых облигаций на прошлой неделе оказал рост нефтяных цен на фоне продления соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи в начале 2021 г. Также спрос на рисковые активы на глобальном рынке поддержали ожидания принятия нового пакета бюджетных стимулов США. При этом ускорение инфляции в РФ и сокращение ликвидности у российских игроков сдерживают рост цен ОФЗ на позитивном внешнем фоне. Росстат в пятницу сообщил, что инфляция в ноябре составила 4,4% г/г. МИНЭК прогнозирует рост инфляции в декабре до 4,6–4,8% г/г, что выше таргета ЦБР.

На текущей неделе ожидаем сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 5,80 – 5,85% годовых. Позитивное влияние на рынок рублевых облигаций окажет поддержка банков ликвидностью со стороны ЦБР.  Регулятор сегодня проведет аукционы месячного и годового РЕПО на 1,5 трлн руб. и 100 млрд руб. соответственно. На предыдущем месячном аукционе в ноябре российские банки выбрали 1,2 трлн руб. по ставке 4,35% годовых.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПАО «Промсвязьбанк»

 

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Вспышку коронавируса фиксируют в Тайшетском районе
Все ангарские школьники вернулись к очной форме обучения с 7 декабря
Ни один человек не заболел коронавирусом в Усть-Куте и Усть-Илимске за последние сутки
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги