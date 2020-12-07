ПСБ: Настроения на рынках на утро понедельника можно охарактеризовать, как умеренно негативные

Несмотря на это, сегодня в начале торгов ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам, что позволит паре доллар/рубль удержать позиции в районе 74,1 рубля.

Внешний фон будет способствовать преобладанию продаж в российских акциях в начале торгов, что приведет к отступлению индекса МосБиржи в район 3170 пунктов.

Ускорение инфляции и ухудшение ситуации с ликвидностью у банков ограничивают возможность позитивной реакции ОФЗ на рост нефтяных цен и повышение спроса на риск на глобальных рынках

Сбербанк (ПОКУПАТЬ) рассчитывает получить в 2020 г. свыше 700 млрд рублей чистой прибыли, планирует 50% направить на дивиденды - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Исходя из данных цифр, акционеры могут рассчитывать на 15,5-16 руб./акцию в виде дивидендов, что ниже 18,7 руб./акцию, которые были выплачены по итогам 2019 г. Но и те, и те дивиденды соответствуют норме в 50% прибыли по МСФО. Очевидно, что результаты этого года будут слабее, поэтому уменьшится и чистая прибыль, и дивидендные выплаты. Тем не менее, с учетом пятничного роста акций доходность неплохая - 5,5 или 6% по обыкновенным акциям и 6,3-6,5% по привилегированным.

Акционеры ЛУКОЙЛа утвердили промежуточные дивиденды в 46 руб./акцию (ПОКУПАТЬ) - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: По нашим оценкам, совокупные дивиденды за 2020 г. могут составить 350 руб./акцию, что выводит ЛУКОЙЛ в лидеры сектора по доходности - 6,8% с учетом роста котировок в пятницу. Мы положительно смотрим на перспективы компании, отмечая ее устойчивость с точки зрения баланса, дешевизну по мультипликаторам и достаточно неожиданное становление дивидендной фишкой.

ПАО «Промсвязьбанк»