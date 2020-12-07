ИАЦ «Альпари»: Инвесторам так не хватало «Озона»

За прошедшую неделю, с 30 ноября по 4 декабря, российский фондовый рынок продолжил расти как на дрожжах для новогоднего пирога. И если индекс МосБиржи за прошлую неделю вырос только на 1,3%, до 3184,72 пункта, то индекс РТС усилил темпы подъёма и взлетел на 4,2%, до 1357,39 пункта. Рынок рос на новостях о регистрации вакцин против коронавируса в США и Великобритании и вместе с повышением цен на сырьевые товары. Нефть Brent выросла за неделю ещё на 1,3% на фоне решения ОПЕК+ о постепенном увеличении добычи нефти с 1 января 2021 года на 500 тыс. баррелей в сутки. Золото за неделю подорожало на 2,9%.

Лидером роста за неделю стали депозитарные расписки крупного интернет-ретейлера Ozon, который недавно успешно разместил акции в США и депозитарные расписки в России. За неделю бумаги рекордно выросли на 15%, до 3450,5 руб. за акцию. Ажиотажный спрос на эти бумаги, наблюдавшийся в процессе IPO, продолжился и с началом торгов на вторичном рынке. Полагаем, что такого перспективного эмитента рынок давно ждал, что связано с ожиданием высоких темпов роста электронной коммерции в России, особенно в условиях пандемии, и сохранения компанией Ozon высокой доли на рынке интернет-торговли. Наша целевая цена по акциям Ozon составляет 4000 руб., рекомендуем «покупать» бумаги, так как у них всё ещё имеется, по нашей оценке, неплохой потенциал для продолжения роста.

Хуже рынка на прошлой неделе торговались бумаги высокотехнологической компании Mail.ru, подешевевшие за неделю на фоне роста рынка на 5,7%, до 2146 руб. за акцию. Причины падения бумаг неясны, особенно в свете их включения 30 ноября в индекс MSCI Russia после очередного пересмотра этого индекса. Вероятнее всего, причина связана с фиксацией прибыли, так как событие было ожидаемым, и ранее бумага достаточно сильно выросла. Однако включение ценных бумаг в индекс MSCI Russia предполагает, что в дальнейшем иностранные инвестиционные фонды, ориентированные на этот индекс, будут включать в свои портфели акции из состава индекса. Наша целевая цена по депозитарным распискам компании составляет 2400 руб., рекомендуем «покупать» бумаги.

Мы считаем, что на этой неделе индекс РТС проторгуется в коридоре 1340-1390 пунктов, а индекс МосБиржи — в диапазоне 3170-3220 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»