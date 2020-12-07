Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 7 декабря: 74,2506 руб/доллар США и 89,9695 руб/евро

ЦБ РФ с 8 декабря установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 74,2506 руб.
  • 1 евро - 89,9695 руб.
  • 10 китайских юаней - 113,5660 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0023 р. (0,00%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2923 р. (0,32%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1320 р. (0,12%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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