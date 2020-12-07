Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 декабря: 4 390,9302 руб/1 г золота и 57,7000/1 г серебра ЦБ РФ с 5 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 390,9302 руб.

1 грамм серебра - 57,7000 руб.

1 грамм платины - 2 501,8701 руб.

1 грамм палладия - 5 591,0200 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 45,1100 р. (1,02%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2800 р. (0,48%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 30,9601 р. (1,25%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 230,8501 р. (3,97%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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