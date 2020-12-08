«Фридом Финанс»: Потенциал роста рубля исчерпан

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Мировые площадки открыли новую неделю нейтрально. Индексы США торгуются разнонаправленно вблизи своих максимумов. Разброс динамики от -0,5% до +0,5%. В Европе ключевые индикаторы сегодня тоже без единого направления. В Азии сегодня утром доминировали коррекционные настроения: падение было в пределах 1%. Индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets продвинулся еще немного вверх к новому многолетнему максимуму, отражая спрос зарубежных фондов на активы за пределами западных рынков.

Нефть сохраняет умеренные колебания вблизи локальных пиков. Сегодня рынок движется преимущественно около $49 за баррель. Потенциал роста на ближайшие сессии исчерпан. Рынок переориентируется на среднесрочные риски, вызванные карантинными мерами в США. Не исключаем просадку до диапазона $47-48 уже во вторник. Новый позитив, например, в виде принятия стимулов в Конгрессе может временно разогнать Brent выше $50. Однако, если это и случится, то вряд ли раньше среды.

РТС в плюсе на 0,5%. Рынок поставил новый локальный максимум, преодолев планку 1365 пунктов. Игрокам все сложнее двигаться вверх. Разворот возможен в любой момент. После пяти растущих сессий, включая сегодняшнюю, ожидаем ухода обратно к 1350 пунктам. Сценарий может реализоваться с открытием сессии во вторник. При начале коррекции на зарубежных площадках падение индекса может составить более 2% за сессию.

Индекс Мосбиржи сегодня повторил выход выше 3200 пунктов, но позднее отошел вниз на 20 пунктов на росте рубля. Указанная планка остается трудно преодолимой для быков. Коррекция ниже 3150 пунктов была бы закономерным итогом недавнего ралли. Ожидаем начало фиксации прибыли игроками уже на следующий торговый день.

Фаворитами рынка сегодня выступают металлурги: ММК (+5,5), Мечел (+5%), НЛМК (+3%). Повторяется картина, наблюдавшаяся в конце предыдущей недели. Игроки ребалансируют портфели в связи с падением индекса доллара к новым многолетним минимумам. Слабость американской валюты может вызвать среднесрочное ралли на сырьевых площадках, включая промышленные металлы. Наиболее перспективной фишкой на этом фоне смотрится НЛМК, которая спекулятивно способна подняться до 210 рублей на горизонте одной-двух недель.

Рубль продолжает наращивать преимущество против доллара и евро, что может являться следствием спроса со стороны нерезидентов. Сегодня под вечер американская валюта тестирует уровень 73,5 впервые с 1 сентября. Евро откатился к 89,2, после чего отбил чуть более 10 копеек. Потенциал роста рубля выглядит полностью исчерпанным. В базовом сценарии мы ожидаем со вторника роста доллара в диапазон 74-75. Если падение валюты продолжится, последующий разворот может быть еще более резким. Евро, вероятнее всего, поднимется на следующей сессии обратно к 90. Дальнейшее снижение маловероятно.