ИАЦ «Альпари»: Инвесторы продолжают покупать

К вечеру понедельника на российском фондовом рынке все тихо. Покупатели неспешно подбирают то, что еще не выглядит слишком дорогим, скептики наблюдают за внешним фоном и ищут признаки перекупленности, остальные начинают понемногу подводить итоги года. Все, в общем-то, идет своим чередом. Индекс МосБиржи слегка прибавляет и торгуется около 3192 пунктов, может приподняться до 3195 пунктов, для движения выше будет нужен более веский повод. Индекс РТС вырос до 1367 пункта и способен торговаться в рамках 1355-1370 пунктов.

Сегодня в стане рыночных фаворитов акции компаний металлургического сектора, которые снова ощущают приток оптимизма на фоне ожиданий, что уже вот-вот оживут производства, потому что потребители готовы тратить. Акции «ММК» обновили сегодня пик на уровне 47,74 руб., могут рвануть к 50 руб. и все так же выглядят неоцененными в сравнении с мировыми конкурентами и аналогами.

Бумаги «Распадской» сегодня движутся к 149,10 руб., но для более продуктивного роста нужно закрепиться над 155 руб.

Акции «Полиметалла» и «Полюс Золота» в уже привычном статусе биржевых аутсайдеров за счет неоднозначной динамики в драгметаллах. Интересно, что под давлением акции «Северстали» в противовес другим металлургам.

Доллар США вечером в понедельник вернулся к снижению и отошел к 73,57 руб. Даже если «притянуть за уши» патриотическую браваду о том, что рубль и должен быть сильным (хотя это не так) и объяснить активный спрос на «россиянина» перекладыванием экспортной выручки из одного кармана в другой, картина все равно остается весьма необычной и искаженной. Техническая картина рисует вероятность снижения бакса к 73,45 руб., но это, и правда, довольно рискованно. Евро торгуется по 89,33 руб., здесь велика вероятность быстрого возвращения в рамки 90-92 руб., когда инвесторы избавятся от лишних эмоций.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»