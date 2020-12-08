«Фридом Финанс»: Инвесторы ждут компромисса от сенаторов

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Сессию 4 декабря американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 0,88%, до 3699 пунктов, установив новый абсолютный рекорд. Dow Jones вырос на 0,83%, NASDAQ прибавил 0,70%. Оптимизм инвесторов был обусловлен надеждой на скорое принятие новой программы экономической помощи, причем слабые данные по рынку труда они проигнорировали. Сектор энергетики стал лидером роста, поднявшись на 5,4%, в то же время акции FAANG выглядели слабее рынка.

Квартальные результаты DocuSign (DOCU: +5,3%) превзошли ожидания, так как спрос на услуги электронной подписи и документооборота продолжил расти.

Производитель интегральных схем Marvell Technology (MRVL: -4,7%) в отчете за квартал указал, что сталкивается с проблемами в цепочке поставок.

Акции сети дисконт-магазинов Ollie's Bargain Outlet (OLLI: -9,8%) упали, потому что ее отчетность за третий квартал оказалась слабее, чем за два предыдущих.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно негативную динамику. В фокусе внимания возобновление карантинных ограничений в ряде штатов, включая Вашингтон, Орегон, Мичиган. Эпидемиологическая ситуация резко ухудшается в Калифорнии. В воскресенье заболеваемость коронавирусной инфекцией в штате достигла рекордных 30 тыс. На этом фоне власти вводят ограничения на работу ретейла, ресторанов и других общественных мест. Отметим, что позитив в отношении ожидаемой вакцинации почти полностью отражен в текущих котировках. Нет сомнений, что на этой неделе американский регулятор FDA одобрит вакцину от Pfizer и BioNTech, а в пятницу препарат начнут распространять по регионам.

Риторика американских законодателей вселяет все больше надежд на скорое принятие пакета экономической поддержки объемом около $900 млрд. Растущее число временно закрытых предприятий из-за вводимых ограничений принуждает сенаторов действовать оперативно. Некоторые противоречия сохраняются, поэтому их разрешение станет главным фактором поддержки для биржевых покупателей.

Азиатские фондовые площадки закрылись в красной зоне. Японский Nikkei опустился на 0,76%, китайский CSI300 снизился на 0,86%, гонконгский Hang Seng упал на 1,23%. Европейские индексы также ушли в минус. EuroStoxx 50 теряет 0,7%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис растет до 0,94%. Фьючерс на нефть Brent опускается до $48,5. Золото дешевеет до $1830.

Ожидаем, что S&P 500 проведет торговую сессию в диапазоне 3650-3700 пунктов.

Публикации значимой макростатистики сегодня не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 59 из 100, однако по-прежнему отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса ослабевает благодаря перспективам скорого начала массовой вакцинации.

Технически S&P 500 склонен к восходящему движению, так как смог преодолеть долгосрочную трендовую линию, что является позитивным сигналом. Состояния перекупленности по индикатору RSI пока не наблюдается, потенциал роста еще присутствует, но становится весьма ограниченным в краткосрочной перспективе. По индикатору MACD формируется «медвежья» дивергенция, поэтому мы рекомендуем проявить осторожность.

9 декабря отчет за четвертый квартал фискального года представит Adobe (ADBE). Текущий консенсус-прогноз аналитиков, предполагает рост выручки одного из лидеров на рынке ПО на уровне 12,5% г/г, до $3,36 млрд. Скорректированная EPS должна повыситься на 16,6%, до $2,67. Полагаем, что сегмент цифровых мультимедийных решений остается основным генератором роста выручки на фоне устойчивого спроса на создание онлайн-контента в период пандемии. При этом в сегменте онлайн-маркетинга и цифровой коммерции продажи прибавят лишь около 3-5%. Полагаем, что наиболее интересным в контексте публикации будет прогноз выручки и перспектив повышения маржинальности в 2021 году, причем последний показатель может оказаться под давлением на фоне восстановления расходов на рекламу.

Costco Wholesale Corporation (COST) 10 декабря представит результаты за третий квартал 2020 года. Консенсус предполагает выручку на уровне $42 млрд (+14,5% г/г) с прибылью на акцию в размере $2,03 (+6,8% г/г) за счет роста сопоставимых продаж на 13% г/г. Ретейлер стал одним из бенефициаров пандемии за счет увеличения объема продаж электроники, товаров для дома и продуктов питания. Среди драйверов роста стоит выделить уверенное восстановление посещаемости магазинов в отчетном квартале, а также увеличение доли электронной коммерции и сервисов доставки. Одним из негативных факторов может стать уменьшение среднего чека, что, возможно, привлечет внимание инвесторов. За последние три месяца акции компании выросли на 10%, то есть оптимистичные ожидания в отношении отчета частично уже заложены в цене. Несмотря на позитивную в целом отчетность розничных сетей, акции некоторых из них пошли вниз после публикации. Учитывая это, ожидаем нейтральную динамику котировок Costco.

Walt Disney (DIS) 10 декабря проведет день инвестора, который будет полностью посвящен направлению стриминга. Ожидается, что на онлайн-мероприятии менеджмент озвучит обновленные долгосрочные прогнозы по числу подписчиков сервиса Disney+. По итогам последнего квартала оно составило 73,7 млн, за апрель-июль — 57,5 млн. С момента запуска сервиса прошел ровно год. Напомним, что менеджмент изначально рассчитывал, что его аудитория достигнет 60-90 млн лишь к 2024 году. Большой интерес представляет стратегия компании в области кинопроката. Например, конкурент HBO уже объявил, что в 2021 году релизы блокбастеров будут происходить одновременно на стриминг-сервисе HBO Max и в кинотеатрах. О схожей стратегии может объявить и Disney. Инвестсообщество закладывает позитивные ожидания от дня инвестора в Disney, рост котировок компании превысил 20% за месяц, поэтому по итогам события не исключена коррекция.