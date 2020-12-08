«Фридом Финанс»: Российский рынок способен продолжить рост до конца текущих торгов

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Американский рынок не отреагировал на слабые данные по рынку труда, вышедшие в пятницу и отразившие циклический спад в экономике. Котировки трежериз пока не получили поддержки от перетока средств с денежного рынка на рынок долга в условиях сверхмягкой денежно-кредитной политики ФРС. Ставки на продолжение активного восстановления спроса вопреки краткосрочным рискам доминируют.

На этом фоне слабее других выглядят защитные акции золотодобытчиков Полиметалла и Полюса, хотя их снижение носит скорее технический характер. Отыгрывается падение рублевой стоимости золота. Эта тенденция способна 5-7% снизить кратко- и среднесрочные прогнозы справедливой стоимости компаний. В то же время снижение их котировок при росте долларовых цен на золото, как правило, не носит устойчивого характера и отыгрывается ростом цен этих бумаг в рамках недельного тренда.

Акции ТМК восстанавливаются после снижения в начале месяца, вызванного прохождением дивидендной отсечки. Выручка ТМК за девять месяцев снизилась на 32% г/г, до 163,1 млрд руб. ввиду выбытия американского дивизиона и снижение продаж на пике пандемии. В то же время результаты рентабельности позволяют рассчитывать на выплату дивидендов по итогам второго полугодия. Чистая прибыль ТМК увеличилась более чем в 3,5 раза, до 25 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла на 6% г/г, до 34,8 млрд руб., за счет положительных курсовых разниц от операционной деятельности и наращивания доли в выручке высокотехнологичной трубной продукции. По результатам первого полугодия дивиденд ТМК составил 3 руб. на обыкновенную акцию против 2,55 руб. в том же периоде 2019-го. За 2018 год, а также по итогам 2019 года дивиденды не выплачивались.

Неблагоприятный новостной фон, а также усиление централизованной поддержки сегмента качественных активов не способствуют покупательской активности. В то же время с учетом сохраняющейся эластичности спроса на риск я считаю, что российский рынок способен продолжить рост до конца текущих торгов. Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи: 3120-3205 пунктов, прогноз для пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,30-75,50 и 89,5-91,00 соответственно.