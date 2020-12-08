Комментарии

«Фридом Финанс»: Рубль достиг трехмесячного максимума

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста среди ликвидных бумаг стали акции ММК (+5,84%). В аутсайдеры попали бумаги Эталона (-2,60%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73-74,5.

Пара USD/RUB опустилась ниже отметки 74. Мы полагаем, что прогноз относительно повышения ее курса в диапазон 80-85 к концу года не реализуется, поэтому утрачивает актуальность. Вероятность новых сырьевых шоков в этом году низка. При цене на нефть $50 за баррель ожидаемый диапазон курса рубля к доллару: 70-72. Мы не исключаем кратковременного роста цены на нефть выше $50 за баррель, одним из его драйверов служит ослабление доллара к основным валютам. Новый базовый ориентир для USD/RUB до конца года: диапазон 70-75.  

ММК (+5,84%) проведет встречу с инвесторами. Будет представлена стратегия развития до 2025 года. Несмотря на благоприятную конъюнктуру рынка, мы полагаем, что близких драйверов роста нет. Позитив уже отыгран. Котировки на максимуме года. С октября акции выросли почти на 40%, и мы полагаем, что игроки будут фиксировать прибыль, а возможно, и открывать спекулятивные короткие позиции при достижении котировками металлурга отметки 50.

Ожидаем боковую динамику. Будет отыгрываться макростатистика и динамика на внешних площадках. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3150-3200 п. Пара USD/RUB будет торговаться в пределах 73,00-74,5.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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