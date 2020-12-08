«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется в коридоре 1355-1385 пунктов

В понедельник, 7 декабря, основные западноевропейские индексы закрылись разнонаправленно, американские рынки снизились. Вопреки общемировой тенденции российский рынок продолжил свой рост. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,33%. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару вырос сильнее, на 0,85%. Среди лидеров роста – «ММК» (+5,92%) и «Полюс» (+2,65%). Американский индекс Dow Jones снизился при этом на 0,49%.

Утром вторника рынки стран АТР торговались разнонаправленно, Австралия и Шанхай росли, Япония и Гонконг снижались. Фьючерс на индекс S&P500 торговался утром вблизи 3 682 п., на 0,24% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренняя неопределенность на азиатских площадках задает нейтральный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3165-3225 пунктов, по индексу РТС — 1355-1385 пунктов.

Вслед за акциями в понедельник продолжил укрепление рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 73,6400 руб. (-41 коп.), опустившись к уровням августа. Европейская валюта снизилась до 89,1800 руб. (-62 коп.), вернувшись к значениям сентября. Сегодня утром нефть торговалась чуть ниже уровня закрытия предыдущего дня. Это может оказать умеренное давление на рубль в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 72,9-74,4 руб., для европейской валюты — 88,3-90,1 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»