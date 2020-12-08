ПСБ: Сегодня утром настроения на мировых рынках можно оценить как консолидационные

На фоне отката нефтяных котировок и невнятного внешнего фона, пара доллар/рубль может попытаться вернуться в зону 74-74,5 рублей

В первой половине торговой сессии вторника ожидаем умеренного снижения индекса МосБиржи, целевым диапазоном на сегодня считаем 3160-3200 пунктов

Внешний фон может способствовать возврату котировок рублевых облигаций к уровню пятницы

EBITDA ТМК (-) за 9 мес. выросла на 6%, выручка упала на треть - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: В целом результаты компании ожидаемы. Падение выручки объясняется выбытием американского дивизиона и снижением продаж. Рост EBITDA и рентабельности по этому показателю с 16% до 21% помимо повышения операционной эффективности объясняется также изменением базы расчета. ТМК рассчитывает по итогам года показать EBITDA на уровне 2019 года. Стоит отметить нацеленность компании на диверсификацию своей продукции, в частности, через приобретение предприятий в сортовом прокате и производстве труб для атомной энергетики. Позитивно стоит воспринимать снижение уровня долговой нагрузки. Однако следует учитывать, что ситуация в отрасли остается сложной.

Сбербанк (ПОКУПАТЬ) в ноябре нарастил чистую прибыль по РСБУ на 4,4% - до 78 млрд рублей - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Банк продолжает удерживать прибыль выше прошлого года четвертый месяц подряд. Превентивное создание резервов в начале этого года и отсутствие локдауна во время второй волны коронавируса позволяет Сбербанку демонстрировать сильные результаты во втором полугодии 2020 г. Позитивное влияние на прибыльность оказывает рост кредитного портфеля и снижение стоимости фондирования. В декабре ожидаем, что прибыль также будет выше уровня прошлого года.

ПАО «Промсвязьбанк»