ПСБ: Ждем снижения цен на нефть

Февральский фьючерс на Brent вчера под конец дня все же развернулся вниз: возобладали страхи ужесточения карантинных мер в Европе и США. Число заболевающих продолжает расти, и есть риски, что распространение коронавируса в США еще усилится после рождественских праздников. Все это ухудшает перспективы восстановления спроса на энергоносители, а до сколько-нибудь существенного эффекта от предлагаемых на рынке вакцин еще пройдет как минимум несколько месяцев. Мы рассчитываем, что на этом фоне нефть Brent продолжит оставаться под давлением, сегодня ожидаем движения вниз к 47,5-48 долл./барр. В фокусе на этой неделе традиционная статистика по запасам от API и Минэнерго США.
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