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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 декабря: 4 375,2798 руб/1 г золота и 57,8300/1 г серебра

ЦБ РФ с 8 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 375,2798 руб.
  • 1 грамм серебра - 57,8300 руб.
  • 1 грамм платины - 2 454,0500 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 557,4302 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 15,6502 р. (0,36%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1300 р. (0,23%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 47,8201 р. (1,91%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 33,5900 р. (0,60%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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