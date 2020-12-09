«Фридом Финанс»: Защитной идеей остаются бумаги Детского мира

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск опустился на 0,6% из-за снижения цен на нефть и разнонаправленных движений на американском фондовом рынке.

В Калифорнии подвели итоги голосования, но неопределенность с формированием коллегии выборщиков сохраняется. До конца сегодняшнего дня должен завершиться подсчет голосов, но до 9 декабря продолжатся судебные разбирательства по итогам выборов в Пенсильвании. Эта неопределенность влечет за собой краткосрочные продажи. Также давление на рынок оказывает новое обострение напряженности между КНР и США.

Кроме того, сохраняются разногласия по нескольким ключевым вопросам в рамках продолжающихся переговоров между Британией и ЕС по Brexit, что отыгрывается спадом активности на рынках деривативов, поскольку косвенно отражает среднесрочные риски для сохранения доступа европейских инвесторов на биржи Соединенного Королевства.

Параллельно активизировались ожидания, связанные с одобрением сенаторами США нового пакета бюджетной поддержки экономики объемом $908 млрд. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси еще 4 декабря заявила, что переговоры о новых мерах поддержки американской экономики набирают обороты. Реализация мер стимулирования будет сопровождаться смягчением денежных условий на рынке и на первом этапе вызовет приток средств в низкодоходные инструменты.

Хуже рынка сегодня торгуются акции ТЭК. Котировки ЛУКОЙЛа продолжают снижаться на новости об одобрении акционерами компании дивидендов по результатам девяти месяцев в размере 46 рублей на акцию, хотя эта сумма не противоречит прогнозу по дивидендам за год, предполагающему выплату около 200 млрд руб. Эти ожидания подтверждают оценку справедливой стоимости акций ЛУКОЙЛа, но дополнительных поводов для покупки не дает, поэтому многие инвесторы предпочитают фиксировать прибыль по этой бумаге.

Защитной идеей остаются бумаги Детского мира. Рынок продолжает отыгрывать информацию о предложении Altus Capital выкупить до 220,961 млн акций ретейлера (29,9%) по 160 руб. за акцию. Детский мир привлек Goldman Sachs для изучения предложения Altus.

Усиление централизованной поддержки сегменту качественных активов и ухудшение новостного фона позволяют предположить, что снижение на отечественных фондовых площадках продолжится, хотя сохраняющаяся эластичность спроса на риск к негативной информации будет ограничивать нисходящую динамику. Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи: 3165-3210 пунктов, прогноз для пар USD/RUB и EUR/RUB: 72,45-74,60 и 88,25-90,45 соответственно.