«Фридом Финанс»: Индексы пришли в неустойчивое равновесие

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 7 декабря американские фондовые площадки завершили разнонаправленно. Индекс S&P 500 опустился на 0,19%, до 3692 пунктов, Dow Jones снизился на 0,49%, NASDAQ прибавил 0,45%. Коррекция была обусловлена частичной фиксацией прибыли после достижения новых исторических максимумов в конце прошлой недели. Коммуникации и ИТ выглядели сильнее рынка, прибавив 0,26% и 0,61% соответственно, на фоне роста акций Apple, Facebook и Netflix. Наиболее выраженной была фиксация прибыли в циклических секторах, энергетики потеряли 2,44%.

Разработчик ПО Palantir Technologies (PLTR: +21%) получил контракт от Управления по надзору за продуктами и лекарствами (FDA) на $44,4 млн.

Cisco (CSCO: +0,1%) приобретает британского разработчика ПО в сегменте коммуникаций IMImobile за $730 млн, что станет дополнением к платформе Webex Contact Center.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно боковую динамику, так как новые драйверы движения отсутствуют. С одной стороны, инвестсообщество по-прежнему беспокоится из-за сохранения тяжелой эпидемиологической ситуации в США и угрозы возобновления карантинных ограничений. После их введения в Калифорнии мэр Нью-Йорка объявил, что рестораны в городе могут полностью приостановить работу, если в течение пяти дней ситуация с госпитализациями не улучшится.

С другой стороны, ожидаемое одобрение первой актиковидной вакцины в Штатах в этот четверг, а также перспективы принятия новой программы помощи экономике в ближайшие два месяца остаются факторами поддержки. В целом негатив и позитив уравновешивают друг друга, но их баланс нельзя назвать устойчивым. Относительно нейтральным для американского рынка акций является фактор Brexit, а также нестабильность отношений США и Китая. Несмотря на введение новых персональных санкций администрацией Трампа, представители КНР выразили оптимизм в отношении перспектив обсуждения второй фазы торговой сделки с Джо Байденом в следующем году. Полагаем, что торги сегодня пройдут спокойно.

Азиатские фондовые площадки закрылись в красной зоне. Японский Nikkei опустился на 0,30%, китайский CSI300 снизился на 0,25%, гонконгский Hang Seng упал на 0,76%. Европейские индексы остаются в минусе. EuroStoxx 50 теряет 0,4%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется у 0,94%. Фьючерс на нефть Brent растет до $48,7. Золото дорожает до $1865.

Ожидаем, что S&P 500 проведет торговую сессию в диапазоне 3670-3720 пунктов.

Публикации значимой макростатистики сегодня не запланировано.

Сегодня будет опубликован отчет крупного онлайн-ретейлера товаров для домашних животных Chewy (CHWY). Ожидается, что выручка компании вырастет на 40%, до $1,72 млрд, а отрицательная EPS уменьшится до $0,14 с $0,20 годом ранее. Во время самоизоляции американцы стали активнее заводить домашних питомцев и тратить средства на товары для ухода за ними. Последние три квартала акции Chewy негативно реагировали на публикацию отчетности, хотя результаты компании превосходили ожидания. Затем котировки возобновляли устойчивую восходящую тенденцию. Похожий паттерн может повториться.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 60 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса начинает снижаться благодаря перспективам скорого начала массовой вакцинации.

Технически S&P 500 склонен к восходящему движению. Индекс широкого рынка протестировал долгосрочную трендовую линию, которую преодолел накануне, и теперь она приобретает статус поддержки, что является позитивным сигналом. Потенциал роста по индикатору RSI еще не исчерпан, хотя стал ограниченным в краткосрочной перспективе. По индикатору MACD формируется «медвежья» дивергенция, поэтому мы рекомендуем проявить осторожность.