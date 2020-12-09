«Фридом Финанс»: Рубль демонстрирует стойкость

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Глобальные рынки сохраняют настороженный настрой. Слабая коррекция наблюдалась в ключевых индексах перед открытием американской сессии. Фьючерсы США теряют в пределах 0,5%. Схожая картина в Европе, где к вечеру большинство площадок в небольшом минусе. Азиатские торги завершились снижением до 1%. Сводный индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets сегодня к вечеру торгуется без особых изменений.

Нефть держится вблизи локальных пиков. Brent сегодня торгуется в диапазоне $48,1-48,9. На сырье давит негативная статистика по пандемии, а также отсутствие позитива в переговорах по бюджетным стимулам в США. На этом фоне число буровых с прошлой недели вышло на максимум с начала кризиса. Нефть сохраняет потенциал снижения. В среду можем увидеть скольжение в диапазон $47-48 за баррель.

РТС обновил очередной максимум этого полугодия. Была взята вершина 1375 пунктов. Позднее рынок перешел к коррекции и потерял около 20 пунктов, или порядка 1%. Это движение вниз может стать началом среднесрочного нисходящего тренда. В среду ожидаем РТС на уровнях 1330-1350 пунктов.

Индекс Мосбиржи снижается быстрее, чем РТС, в силу феноменально долгого укрепления рубля. Сегодня рынок отошел на 50 пунктов вниз от локального максимумам 3200, достигнутого накануне. На среду закладываем остановку вблизи 3150 пунктов и снижение волатильности по индексу Мосбиржи.

Явных лидеров на торгах среди акций сегодня нет. Достаточно равномерно растут ИнтерРАО (+1,8%), Полюс (+1,3%), Полиметалл (+1%), Лента (+1%). Снижение демонстрируют преимущественно бумаги нефтегозового сектора, а также Аэрофлота (-2,9%), чувствительные к рискам, связанным с новыми локдаунами. Бумаги крупнейшего перевозчика сегодня скорректировались до 71,4 рубля за штуку против максимумов предыдущей недели, когда акции доходили до 75. Мы рекомендуем покупать при снижении не выше 69,5 рублей.

Рубль показывает удивительную стойкость вопреки глобальному тренду на отток из нефти и активов развивающихся стран. Поддержку нацвалюте могут оказывать скрытые спекулятивные факторы. Доллар сегодня докатился вниз ниже 73,05 первый раз с середины августа. Шестая подряд сессия в пользу рубля. На наш взгляд, российская валюта имеет в данный момент сильный потенциал ослабления. Однако технически рубль все еще может дожать доллар до 72,8, прежде чем иностранная валюта начнет расти. Евро держится ниже 89 рублей. Это минимум с середины сентября. Минимум дня – чуть выше 88,5. Ожидаем отскок в среду в диапазон 89-90.