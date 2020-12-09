ИАЦ «Альпари»: Рынок от скуки сползает вниз

Рынок акций РФ во вторник чуть сполз вниз. Фиксацией прибыли или коррекцией это пока не назовешь, скорее, так, снижение от скуки. Индекс МосБиржи отступил к 3171 пунктам и может торговаться в рамках 3155-3185 пунктов. Индекс РТС отошел к 1360 пунктам и способен балансировать в коридоре 1350-1370 пунктов.

Неожиданно для самих себя фаворитами спроса сегодня стали бумаги «Полюс Золота» и «Полиметалла», и это при том, что само золото бурно не растет и торгуется возле $1873 за тройскую унцию. Драгметалл мог бы быть отличным защитным активом, бойся рынок хоть немного всех тех теней, что маячат на горизонте. Особенно ввиду слабого доллара. Но увы, этот праздник счастья явно не для золота, и шансы на движение к $1900 пока очень и очень иллюзорны.

Бумаги «Аэрофлота» несколько дней консолидировались вблизи верхней границы краткосрочного коридора, области 75,00 руб., но не удержались и сорвались-таки к 72,22 руб. Здесь пока нет ничего интересного, ведь без пассажиропотока акция так и будет «гулять» в рамках широкого диапазона 65-80 руб., но только открытие границ и возвращение перевозок развернут ситуацию к лучшему.

В среду, 9 декабря, Минфин России предложит инвесторам на аукционах по размещению ОФЗ два выпуска бондов. Конъюнктура вполне ровная, поэтому ОФЗ с большой долей вероятности неплохо распродадутся. Локально это поддержит позиции рубля. К вечеру вторника доллар снова отступает и торгуется по 73,40 руб., сводя на нет все преференции экспортёров на мировом рынке. Краткосрочно, бакс может отойти и к 73,00 руб., но это шоу начинает надоедать. Евро торгуется по 88,86 руб., есть шансы на скольжение к 88,55 руб., но чуть позже вернётся в рамки 90-92 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»