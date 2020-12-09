«Фридом Финанс»: Нерезиденты ставят на рубль

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста среди ликвидных бумаг стали акции Интер РАО (+3,14%). Аутсайдерами оказались бумаги Аэрофлота (-2,11%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73-74.

Продолжается приток средств в фонды, ориентированные на Россию. За прошедший месяц объем поступлений в эти фонды составил около $1 млрд. По некоторым данным, увеличиваются вложения в рублевые облигации. Стоит отметить, что доходность пятилетних ОФЗ примерно на 1 п.п. выше ключевой ставки. Мы не ожидаем ее снижения в декабре. Однако на аукционе спрос на долговые бумаги может оказаться высоким.

Возможно, операции carry trade возобновились на опасениях дальнейшего ослабления доллара, при этом рубль при цене на нефть около $50 за баррель и долговой нагрузке менее 20% от ВВП в ближайший месяц способен сохранить относительную устойчивость и даже укрепиться при продолжении позитивной динамики нефти. Агентство Moody`s не исключает роста цены на нефть до $65 за баррель в среднесрочной перспективе, хотя на ближайший год сохраняет более консервативный прогноз. На наш взгляд, многое будет зависеть от темпов восстановления экономики и действий ОПЕК. Пока удается сохранить приемлемый дефицит, однако заседания организации экспортеров, судя по всему, проходят тяжело. Если через три месяца разногласия не удастся преодолеть, не исключены ценовые шоки, хотя, конечно, они будут не столь масштабными, как в первом квартале 2020 года.

Ожидаем боковую динамику. Значимых событий в фокусе нет, поэтому рынок будет следовать за внешним фоном. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3150-3200 пунктов. Пара USD/RUB будет торговаться в пределах 73-74.