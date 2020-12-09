«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 9 декабря в коридоре 1350-1380 пунктов

Во вторник, 8 декабря, основные западные фондовые индексы незначительно выросли. Вопреки внешнему оптимизму на российском рынке ралли прервалось, и он закрылся умеренным снижением. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,48%. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару снизился меньше, на 0,31%. Среди лидеров снижения – «Аэрофлот» (-1,76%) и «Роснефть» (-1,52%). Американский индекс Dow Jones вырос при этом на 0,35%, обновив исторический максимум.

В среду утром большинство индексов стран АТР росло на 0,6-1,3%. Исключением был Shanghai Composite, который терял 0,4%. Фьючерс на индекс S&P500 торговался утром вблизи 3 712 п., на 0,27% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня, обновляя исторический максимум. Утренний рост на азиатских площадках задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3150-3210 пунктов, по индексу РТС — 1350-1380 пунктов.

Рубль в отличие от акций накануне продолжил свое укрепление. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 73,5050 руб. (-13,5 коп.), опустившись к уровням августа. Европейская валюта снизилась до 88,9875 руб. (-19,25 коп.), вернувшись к значениям сентября. Сегодня утром нефть торговалась чуть ниже уровня закрытия предыдущего дня. Это может оказать умеренное давление на рубль в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 72,8-74,2 руб., для европейской валюты — 88,1-89,9 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»