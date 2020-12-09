ПСБ: Мировые фондовые рынки к середине недели продолжают расти на тех же факторах, что и предыдущие торговые сессии

Во-первых, это сообщения о скором начале массовой вакцинации в Великобритании. В свою очередь вакцина Pfizer близка к получению одобрения контролирующих органов в США. Во-вторых, в Конгрессе вновь продолжается обсуждение пакета мер стимулирования американской экономики. Республиканцы и демократы не могут сойтись в итоговой сумме и направлениях помощи. Так, последнее предложение республиканцев составляет 916 млрд. долл. и расценивается как неприемлемое. В тоже время инвесторы все больше надеются на заключение сделки к концу года, что поддержит риск-аппетит на рынках. На этом фоне ключевые американские индексы вчера вновь переписали исторические максимумы, как и индекс MSCI World.

Ухудшить настроения инвесторов может затягивание принятия пакета стимулов в США и неопределенность в переговорах по Brexit. Сегодня состоится встреча премьер-министра Великобритании Б. Джонсона и председателя Еврокомиссии У. фон дер Ляйен, на которой могут быть устранены некоторые противоречия в сфере торговых отношений, хотя риск выхода без соглашения в этом вопросе вновь повысился.

В отсутствие важной макроэкономической статистики до конца недели фокус инвесторов будет обращен на завтрашнее заседание ЕЦБ. Регулятор может увеличить программу количественного смягчения, но это не должно стать сюрпризом для рынков.

В целом сегодня утром настроения на мировых рынках умеренно-позитивные. Азиатские индексы преимущественно растут, за исключением Китая, где вышли слабые данные по потребительской инфляции. Фьючерсы на американские индексы в небольшом плюсе. Нефть же показывает невнятную динамику.

На умеренно-позитивном внешнем фоне сегодня в течение торгов индекс МосБиржи способен вернуться на траекторию роста и предпринять попытку преодолеть уровень в 3200 пунктов. При этом сдерживающее влияние может оказать динамика нефтяных котировок.



Роман Антонов, главный аналитик ПАО Промсвязьбанк.