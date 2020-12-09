Комментарии

ПСБ: Сегодня утром настроения на мировых рынках умеренно-позитивные

Пара доллар/рубль в среду может попытаться проверить на прочность нижнюю границу нашего целевого диапазона 73-75 рублей

На умеренно-позитивном внешнем фоне сегодня в течение торгов индекс МосБиржи способен вернуться на траекторию роста и предпринять попытку преодолеть уровень в 3200 пунктов. При этом сдерживающее влияние может оказать динамика нефтяных котировок

Рынок рублевых облигаций продолжает торговаться в боковом диапазоне. Корпоративные заемщики активно размещают новые облигации

Детский мир (ПОКУПАТЬ) обсуждает spin off и IPO онлайн-бизнеса, но плана действий пока нет - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Детский мир в последнее время “на слуху”, то с офертой от Altus Capital, то теперь с планами размещения онлайн-бизнеса. Мы пока нейтрально оцениваем данную новость, так как это не более, чем планы. Но тенденция к росту e-commerce налицо, и мы ждем активизации компаний этого сектора в плане IPO в следующем году. 

ПАО «Промсвязьбанк»


26497725 26083736
/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги