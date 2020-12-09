ПСБ: Сегодня утром настроения на мировых рынках умеренно-позитивные

Пара доллар/рубль в среду может попытаться проверить на прочность нижнюю границу нашего целевого диапазона 73-75 рублей

На умеренно-позитивном внешнем фоне сегодня в течение торгов индекс МосБиржи способен вернуться на траекторию роста и предпринять попытку преодолеть уровень в 3200 пунктов. При этом сдерживающее влияние может оказать динамика нефтяных котировок

Рынок рублевых облигаций продолжает торговаться в боковом диапазоне. Корпоративные заемщики активно размещают новые облигации

Детский мир (ПОКУПАТЬ) обсуждает spin off и IPO онлайн-бизнеса, но плана действий пока нет - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Детский мир в последнее время “на слуху”, то с офертой от Altus Capital, то теперь с планами размещения онлайн-бизнеса. Мы пока нейтрально оцениваем данную новость, так как это не более, чем планы. Но тенденция к росту e-commerce налицо, и мы ждем активизации компаний этого сектора в плане IPO в следующем году.

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