ПСБ: Цены ОФЗ слабо меняются. Корпоративные заемщики активно размещают новые облигации

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ во вторник осталась на уровне 5,80% годовых. Рынок балансирует между краткосрочными рисками ускорения инфляции РФ и надеждами на восстановление глобальной экономики благодаря успешному применения вакцин от коронавируса.

Минфин РФ сегодня предложит на безлимитных аукционах 15-летние ОФЗ-ПД 26233 и ОФЗ 26236 с погашением в мае 2028 г. На прошлой неделе ведомство разместило гособлигации лишь на 18,5 млрд руб., причем срочность выпусков была короче (5 и 10 лет). Сегодня также ожидаем относительно небольшой объем размещения (около 20 млрд руб.).

Новые корпоративные облигации продолжают пользоваться высоким спросом инвесторов благодаря наличию премии к суверенной кривой. Вчера большой пул эмитентов закрывали книги заявок на новые выпуски облигаций. Автодор установил ставку купона в размере 6,75% на 5 лет с амортизацией, Альфа-Банк - 5,95% на 3 года (объем увеличен с 5 до 8 млрд руб.), Газпромбанк - 5,9% на 3 года, ДОИ.РФ - 6,0% (ипотечные бонды с дюрацией 2,9 года), МСП Банк - 8,5% на 5,5 лет (суборд.), Ренессанс Кредит - 8,45% на 3 года, Ставропольский край - 6,2% на 7 лет с амортизацией. Сегодня Совкомбанк Лизинг и Хэдхантер проведут book-building новых выпусков. Среди новых выпусков по соотношению риск/доходность интересно смотрится предложение Хэдхантер («ruАА» от Эксперт РА). Компания предлагает 3-летние бонды с премией до 275 б.п. к G-curve, что соответствует ставке купона до 7,6% годовых.