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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 декабря: 4 415,6602 руб/1 г золота и 56,2500/1 г серебра

ЦБ РФ с 9 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 415,6602 руб.
  • 1 грамм серебра - 56,2500 руб.
  • 1 грамм платины - 2 420,3799 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 480,2002 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 40,3802 р. (0,92%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,5800 р. (2,73%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 33,6700 р. (1,37%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 77,2302 р. (1,39%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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