«Фридом Финанс»: Ориентир на закрытие 3140-3180 пунктов по индексу Мосбиржи

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск вырос на 0,5%, двигаясь вслед за фьючерсами на американском рынке акций. Министерство финансов США предложило Конгрессу одобрить пакет экономических стимулов в размере $916 млрд, что и стало поводом для покупок. Причиной эластичности спроса выступил активный рост ликвидности на фондовом рынке и увеличение объема депозитов ФРС на счетах коммерческих банков.

В США вновь сохраняется политическая неопределенность, ограничивающая инвестиционную активность. Так, Техас воспользовался своим правом штата напрямую обращаться в Верховный суд США и подал в него иск о признании недействительными результаты президентских выборов в четырех ключевых для итогов выборов штатах: Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане.

Акции ТЭК сегодня утром вновь выглядят хуже рынка, но бумаги Газпрома, ЛУКОЙЛа, все же растут вопреки негативной динамике цен на нефть. Поддержку сектору в ближайшие дни, возможно, окажет предложение Минэкономразвития ввести налоговой вычет по НДПИ для нефтегазового сектора в объеме не более 50% от капвложений в нефтегазохимические проекты.

Акции Qiwi и Tинькофф Банка восстанавливаются после вчерашнего снижения. Акции Яндекса продолжают двигаться вверх и прибавили 0,5%. Поводом для роста бумаг Яндекса стала новость об обращении Банка России к его акционерам с предложением приобрести пакет Банка Открытие. Впрочем, интернет-гигант отклонил это предложение, так как предпочитает развивать собственный банковский бизнес.

Новости о планах Минэкономразвития расширить налоговые льготы для розничных инвесторов усиливают эффект улучшения внутреннего информационного фона.

Я считаю наиболее вероятным сценарием продолжение позитивной динамики на отечественном рынке в ходе текущей сессии. Ориентир на закрытие по индексу Мосбиржи: 3140-3180 пунктов, прогноз для пар USD/RUB и EUR/RUB: 72,40-74,00 и 87,80-89,70 соответственно.