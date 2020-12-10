«Фридом Финанс»: Сенаторы близки к компромиссу

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 8 декабря американские фондовые площадки завершили на исторических максимумах. Индекс S&P 500 поднялся на 0,28%, до 3702 пунктов, Dow Jones прибавил 0,35%, NASDAQ вырос на 0,5%. Покупки стимулировали надежда на фискальные стимулы, а также начало распространения антиковидной вакцины в Великобритании. Представители секторов здравоохранения и энергетики стали лидерами роста, поднявшись на 0,73% и 1,57% соответственно. Сегмент недвижимости оказался аутсайдером, потеряв 0,5%.

Tesla (TSLA: +1,3%) объявила о дополнительном выпуске акций на $5 млрд.

Разработчик ПО для повышения продуктивности Smartsheet (SMAR: +11%) сообщил о сильных квартальных результатах и повышении прогнозов менеджмента.

Ретейлер одежды Stitch Fix (SFIX: +39%) успешно отчитался за квартал, приятным для инвесторов сюрпризом стала полученная компанией прибыль при заложенном в консенсус убытке.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно позитивную динамику. Вероятность принятия пакета экономической помощи увеличивается. Накануне министр финансов Стивен Мнучин представил спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси законопроект о мерах поддержки экономики объемом $916 млрд. В отличие от пакета стимулов, предложенного представителями обеих партий на прошлой неделе, этот законопроект предусматривает единоразовую выплату $600 каждому гражданину вместо выплаты $300 еженедельно дополнительно к пособию по безработице. Лидеры республиканской партии уже выразили поддержку законопроекту Мнучина. Считаем, что конгрессмены еще не были настолько близки к компромиссу за последние несколько месяцев, и это вселяет оптимизм.

Другим фактором поддержки стал опубликованный FDA отчет о том, что антиковидная вакцина Pfizer/BioNTech полностью безопасна и высокоэффективна. Вероятность ее одобрения 10 декабря близка к 100%, и уже 11-го числа может начаться распространение препарата в США. Риск того, что фармгигант столкнется с трудностями при массовом производстве вакцины, мы оцениваем как минимальный, хотя и не нулевой.

Азиатские фондовые площадки закрылись разнонаправленно. Японский Nikkei вырос на 1,33%, китайский CSI300 снизился на 1,34%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,75%. Европейские индексы в плюсе. EuroStoxx 50 растет на 0,5%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется у 0,94%. Фьючерс на нефть Brent растет до $49,4. Золото дешевеет до $1860.

Ожидаем, что S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в диапазоне 3680-3730 пунктов.

Сегодня будет опубликован отчет Adobe (ADBE). Прогноз предполагает повышение выручки одного из лидеров рынка ПО на 12,5% г/г, до $3,36 млрд. Скорректированная EPS должна увеличиться на 16,6%, до $2,67. Полагаем, что сегмент цифровых мультимедийных решений остается основным генератором роста выручки на фоне устойчивого спроса на создание онлайн-контента в период пандемии. При этом в сегменте онлайн-маркетинга и цифровой коммерции продажи прибавят лишь около 3-5%. В фокусе внимания будет прогноз выручки и перспектив повышения маржинальности в 2021 году, причем последний показатель может оказаться под давлением на фоне восстановления расходов на рекламу.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 61 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство по поводу негативных последствий пандемии коронавируса начинает снижаться благодаря перспективам скорого начала массовой вакцинации.

Технически S&P 500 склонен к восходящему движению, но риск коррекции растет. Темп повышательного движения замедляется. Потенциал роста по индикатору RSI еще не исчерпан, но становится весьма ограниченным в краткосрочной перспективе. По индикатору MACD формируется «медвежья» дивергенция, поэтому мы рекомендуем инвесторам проявить осторожность. Соотношение между риском и доходностью для краткосрочных покупателей начинает выглядеть неблагоприятным.