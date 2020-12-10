«Фридом Финанс»: Российские индексы переживают очередной импульс роста

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Внешние площадки сегодня торгуются без единого направления. США открыли сессию в слабой отрицательной зоне. Европа единодушно растет, прибавляя до 1% на ожидании прогресса в переговорах по brexit. Азиатские индексы сегодня закрылись с широким разбросом динамики от -1,1% до +1,3%. Индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets сигнализирует о замедлении спроса на бумаги.

Нефть находится под позитивным влиянием новостей из Вашингтона, где готовится сразу два пакета помощи. Котировки сегодня отрастали выше $49,5 и к концу дня удерживают восходящую динамику. Ожидаем перехода к коррекции до конца недели с просадкой Brent уже на следующей сессии. Падение может ставить до $48 и ниже.

РТС переживает очередной импульс роста. Рынок преодолел отметку 1380 впервые за много месяцев, невзирая на отсутствие сильного внешнего фона. Это седьмая подряд положительная сессия. Напряжение среди игроков нарастает. В РТС назрела коррекция, которая может начаться не позднее пятницы. Отход рынка к 1360 пунктам уже в четверг мы считаем базовым сценарием.

Индекс Мосбиржи следует за РТС на фоне стабильного рубля. Очередной локальный максимум сегодня составил более 3220 пунктов. К концу сессии игроки несколько ослабили наступление, но торги идут по большей части вверху дневного диапазона. Ожидаем снижения в четверг с закрепление ниже 3200 пунктов.

Из отдельных акций сегодня хорошо смотрятся ретейлеры. Магнит прибавляет 6,6%, X5 Retail Group +3,7%. Поводом для интереса могло стать сообщение о том, что ЦБ допускает разгон инфляции выше 5%. В условиях роста цен торговым сетям проще наращивать маржинальность, увеличивая средний чек покупки и торговый оборот. Бумаги Магнита выглядят локально перегретыми, а вот X5 Retail Group могут подняться выше 2900 еще до конца этой недели.

Доллар, похоже, нащупал дно в паре с рублем. Сегодня к концу основной сессии американская валюта держится чуть выше 73,5 за единицу, хотя еще накануне пыталась тестировать 73. Вероятно, мы наблюдаем разворот, вследствие которого доллар может к концу пятницы вернуться в диапазон 74,5-75 рублей. Евро слабеет против доллара и, как следствие, также против рубля. Торги сегодня идут в коридоре 88,7-89,5. В четверг закладываем рост до 90 рублей.