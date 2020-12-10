«Фридом Финанс»: Входим в боковик

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста стали акции Магнита (+6,58%). Аутсайдерами стали бумаги Полюса (-3,19%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73-74.

Рост сменяется консолидацией. У инвесторов отсутствуют тревожные настроения, но нет и драйверов роста или коррекции. Заболеваемость COVID-19 в мире остается высокой. Новость о том, что во многих странах границы для туристов, возможно, останутся закрытыми еще три квартала, остановили повышение котировок Аэрофлота (-0,94%). Усиливается интерес к инструментам с фиксированной доходностью. Аукцион ОФЗ привлек совсем небольшой объем, зато спрос на облигации HeadHunter намного превысил предложение. В фокусе заседание ЕЦБ. Доллар немного укрепился к евро, но после встречи руководства Европейского центробанка гринбек продолжит слабеть, хотя ставка и будет сохранена. Российский рынок, скорее всего, повторит динамику внешних площадок, которая до конца недели, видимо, останется боковой.

Ожидаем боковую динамику. Значимых событий в фокусе нет, поэтому российский рынок будет следовать за внешним фоном. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3200-3250 пунктов. Пара USD/RUB проведет сессию в пределах 73-74.