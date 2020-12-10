ПСБ: Рубль оказался под давлением внешних факторов, сегодня может продолжить корректироваться

После укрепления рубля до максимума с августа т.г. национальная валюта начала демонстрировать первые признаки коррекции. Аппетит к риску на внешних рынках снизился на фоне продолжающихся обсуждений нового пакета помощи экономики США, а также ухудшения эпидемиологической ситуации в стране и мире. В результате вчера рубль потерял 0,5%, достигнув отметки 73,86 руб. за доллар.

Сегодня на восстановлении цен на нефть национальная валюта укрепляется до 73,6 руб./долл. Вместе с тем, в течение дня не исключаем возобновления коррекционных настроений на рынках при попытках тестирования парой USDRUB отметки 74,0 руб.

Длинные ОФЗ оказались под давлением после предоставленной премии на аукционе Минфина.

По итогам вчерашних торгов доходности коротких и среднесрочных ОФЗ остались без изменения, 10-летних – выросли на 2 б.п. – до 5,81% годовых после аукциона Минфина. Достаточно неожиданным оказалось решение министерства удовлетворить практически все заявки на аукционе по 15-летним ОФЗ – при спросе 27,0 млрд. руб. было продано бумаг на 25,7 млрд. руб. с заметной премией к рынку. При этом, Минфин, выполнив программу заимствований на 4 квартал, не имеет в моменте острой потребности в привлечении нового долга. На 8-летний выпуск спрос оказался скромнее – 15,7 млрд. руб., из которых Минфин удовлетворил заявок лишь на 3,6 млрд. руб. без премии.

Инфляционное давление на рынок ОФЗ при этом по-прежнему сохраняется - недельная инфляция в начале декабря вернулась к отметке 0,2%, годовая достигла 4,6%. Однако ЦБ по-прежнему ожидает преобладания дезинфляционных процессов в следующем году. В этом ключе уровень доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 5,5%-6,0% годовых считаем справедливым.

Некоторое снижение аппетита к риску на рынках сегодня вряд ли окажет воздействие на рынок ОФЗ, которые продолжат торговаться без существенных изменений.

Дмитрий Грицкевич

Управляющий по анализу банковского и финансового рынка

Центр аналитики и экспертизы

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"