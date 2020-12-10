«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется в коридоре 1360-1385 пунктов

Индекс РТС проторгуется в коридоре 1360-1385 пунктов

В среду, 9 декабря, основные западные фондовые рынки закрылись по-разному, европейские преимущественно выросли, а американские снизились. Вслед за Европой вырос и российский рынок акций. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 1,01%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля к доллару вырос меньше, на 0,57%. Среди лидеров роста – «Магнит» (+6,81%) и «TCS» (+4,23%). Американский индекс Dow Jones после обновления исторического максимума в начале торгов снизился по их итогу на 0,35%.

Утром в четверг большинство рынков стран АТР снижалось на 0,1-0,7%. Исключением был Shanghai Composite, который прибавлял 0,15%. Фьючерс на индекс S&P500, после вчерашних новых максимумов, торговался утром вблизи 3 670 п., на 0,1% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утреннее снижение в Азии задает умеренный негатив перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3180-3245 пунктов, по индексу РТС — 1360-1385 пунктов. Сегодня «Алроса» опубликует результаты продаж, а «Черкизово» — операционные результаты за ноябрь.

В отличие от акций рубль накануне снизился. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 73,8600 руб. (+35,5 коп.). Европейская валюта выросла до 89,2450 руб. (+25,75 коп.). Сегодня утром нефть торговалась чуть ниже уровня закрытия предыдущего дня. Это может оказать умеренное давление на рубль в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 73,1-74,6 руб., для европейской валюты — 88,4-90,1 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»