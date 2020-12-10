ПСБ: Риски отката индекса МосБиржи по итогам торгов четверга в случае ухудшения настроений на мировых рынках выглядят весомыми

Евгений Локтюхов , начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Настроения на мировых рынках накануне несколько ухудшились. Привели к возврату коррекционных настроений несколько факторов. Во-первых, переговоры по Brexit продолжают затягиваться, - вчерашний раунд согласований между премьер-министром Великобриании Б. Джонсоном и главой Еврокомиссии У. фон дер Ляйен окончился безрезультатно. Как сообщают СМИ, работа над сближением позиций сторон продолжится в ближайшие дни и должна завершиться к 13 декабря, однако имеющиеся разногласия пока не дают уверенности рынкам в том, что соглашение будет достигнуто. Кроме того, по-прежнему туманны, несмотря на периодические обнадеживающие заверения конгрессменов, сроки и детали согласования пакета экономических стимулов в США ввиду кардинально различающихся взглядов республиканцев и демократов на объемы стимулирования. И, наконец, вчера инвесторами негативно было воспринято сообщение о подаче исков к Facebook со стороны Федеральной Торговой Комиссии США и надзорных органов большинства американских штатов с требованием признать сделки по покупке Instagram WhatApp противоречащими антимонопольному законодательству. На этом фоне сегмент hi-tech вчера оказался в лидерах снижения, приведя к откату основных американских индексов от исторических максимумов, причем технологический NASDAQ Composite потерял 1,9%.

Сегодня утром конъюнктуру мировых рынках мы оцениваем как слабо негативную. С одной стороны, азиатские индексы преимущественно снижаются, за исключением Китая, под небольшим давлением фьючерсы на американские индексы. С другой стороны, ситуация на товарных рынках остается стабильной. Мы ждем, что на глобальных рынках сегодня будут преобладать умеренно коррекционные настроения, - инвесторы могут перейти к ожиданию дальнейшего развития событий на рынке США. Из экономических новостей четверга отметим заседание ЕЦБ , от которого рынки ждут продления сроков и расширения антикризисной программы выкупа активов, а также данные по потребительской инфляции в США.

В среду индекс МосБиржи смог вернуться к росту, прибавив 1% и преодолев отметку в 3200 пунктов, и вплотную подходил к историческому максимуму. Отметим, что в течение дня активным спросом пользовались «голубые фишки», однако к закрытию торговой сессии участники рынка предпочли частично зафиксировать прибыль, что привело к откату как индекса МосБиржи, как и большинства ключевых бумаг. Наиболее устойчивым рост был в акциях потребительского сектора, где раллировали Магнит (+6,8%), обновивший максимумы с 2018 года, а также Х5 (+3,4%), Лента (+2,9%) и М.Видео (+1,3%). Обновили исторические пики акции МосБиржи (+2,2%), TCS Group (+4,2%) и «префы» Сбербанка (+0,2%), вплотную подошли к своим ценовым максимумам акции Сбербанка (+0,6%) и НорНикеля (+1,4%). Сегодня, несмотря на невнятный внешний фон, индекс МосБиржи может сохранить некоторую инерцию к росту и попытаться протестировать исторические максимумы. Вместе с тем, риски перехода к откату к закрытию в случае ухудшения настроений на глобальных рынках выглядят весомыми. Целевым диапазоном на сегодня мы считаем диапазон 3200-3230 пунктов.

Евгений Локтюхов

Отдел экономического и отраслевого анализа

Центр аналитики и экспертизы

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"