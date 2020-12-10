ПСБ: Вакцинная эйфория поддерживает интерес к рисковым активам

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ



Цены на нефть Brent не развили нисходящее движение, несмотря на внушительный прирост в запасах сырой нефти, по данным Минэнерго США. Так, запасы сырой нефти подскочили за минувшую неделю на 15,2 млн барр., запасы бензинов выросли на 4,2 млн барр., дистиллятов - на 5,2 млн барр. Новости о старте вакцинации в Великобритании и надежды на скорое одобрение вакцины в США вновь подстегнули аппетит к рисковым активам и нивелировали слабую статистику, отражающую невпечатляющую совершенно картину по спросу на энергоносители. По нашим прогнозам, в этом году спрос на нефть упадет на 9% по сравнению с 2019 г., в 2021 г. – на 3% (также по сравнению с 2019 г.). Это будет обусловлено во-первых, более медленным восстановлением именно пассажирских авиаперевозок (по оценкам IATA, в 2021 г. траффик будет в 1,6 раз меньше, чем в 2019 г. – 2,8 млрд пассажиров), во-вторых, отложенным по времени эффектом от вакцин. Мы продолжаем считать, что рынок нефти перегрет спекуляциями на тему вакцин. Очевидно, что ситуация с коронавирусом ухудшается: число заболевших продолжает расти, и есть риски, что распространение коронавируса в США еще усилится после рождественских праздников. Ждем новых ограничений на передвижения. Однако на текущий момент вакцинная эйфория не дает нефти развернуться вниз, к фундаментальному уровню 40-45 долл./барр.

На фоне позитивного сантимента цены на нефть Brent сегодня могут пытаться идти выше, в 50 долл./барр

Управляющий эксперт

Отдел экономического и отраслевого анализа

Центр аналитики и экспертизы

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"