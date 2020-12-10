«Фридом Финанс»: Таргет по акциям МТС связи в ближайшие месяцы может быть повышен на 10-20%

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск снизился на 0,45%, повторяя динамику на американских фондовых площадках, несмотря на стабилизацию цен на нефть.

17 штатов США подали официальное обращение в Верховный суд, поддержав иск Техаса о пересмотре итогов президентских выборов. Это означает продолжение политической неопределенности в стране, что фондовый рынок отыгрывает фиксацией прибыли по лонгам.

Дополнительным драйвером снижения выступают инфляционные опасения. В последние недели ФРС активно наращивает объем депозитов на счетах коммерческих банков, что создает вероятность повышения инфляции в Штатах с нынешних 1,2% до 1,5% в ближайшие месяцы. Рынок также негативно воспринимает риски остановки финансирования правительства США. Вчера Конгресс принял законопроект, который продлил фондирование структур исполнительной власти лишь на неделю.

Банк России по итогам проверки деятельности QIWI Банка оштрафовал его на 11 млн руб. По распоряжению ЦБ с 7 декабря прекращены или ограничены большинство платежей в пользу иностранных торговых компаний, а также переводы на предоплаченные карты с корпоративных счетов. В QIWI не считают, что эти ограничения окажут существенное влияние на его результаты за текущий год, но прогноз на будущий год будет обнародован лишь в первом квартале. Новостной фон вокруг QIWI говорит о справедливости высокого дисконта в ее бумагах, который обусловлен повышенными рисками неблагоприятного для бизнеса вмешательства регулирующих органов.

Новость о планируемой покупке со стороны корпорации Amphenol Corp., одного из мировых лидеров в производстве технологической продукции для предприятий связи, ее американского подразделения вывела в лидеры роста акции МТС. Несмотря на существенные различия механизмов и условий для ведения бизнеса подразделениями компании в США и РФ и различных базовых уровней финансовых мультипликаторов, применяемых для сравнительного анализа, информация о сделке отражает привлекательность бизнеса МТС для инвестиций. Дополнительный позитив для компании связан с выплатой промежуточных дивидендов за первое полугодие 2020 года в размере 8,93 рубля на акцию, а также с динамикой чистой прибыли, соответствующей прогнозам на фоне улучшения макроэкономических ожиданий на следующий год. Таргет по акции оператора связи в ближайшие месяцы может быть повышен на 10-20%.

Негативный внешний фон будет способствовать продолжению снижения на отечественном фондовом рынке в ходе текущей сессии. Ориентир на закрытие для индекса Мосбиржи: 3190-3240 пунктов, для пар USD/RUB и EUR/RUB:72,95-74,10и 88,20-89,70 соответственно.