«Фридом Финанс»: Для вакцины наступил день Х

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 9 декабря американские фондовые индексы завершили в красной зоне. Индекс S&P 500 опустился на 0,79%, до 3673 пунктов, Dow Jones потерял 0,35%, NASDAQ упал на 1,94%. При этом серьезных поводов для снижения не было. Инвесторы фиксировали позиции в акциях FAANG и перекупленных бумагах облачных компаний в преддверии решения FDA по вопросу одобрения вакцины. На этом фоне технологический сектор выступил аутсайдером с результатом -1,88%. Сильнее рынка выглядели представители энергетики (+0,32%) и промышленности (+0,24%).

Ретейлер товаров для дома Lowe’s (LOW: +5,9%) в рамках дня инвестора обнародовал прогнозы на 2021 год, которые превзошли ожидания аналитиков.

Квартальные результаты ретейлера видеоигр Gamestop (GME: -19,4%) недотянули до консенсуса, так как высокий спрос на онлайн-покупки игр приводит к снижению потребности в посещении офлайн-магазинов.

Федеральная торговая комиссия и 46 американских штатов подали широко ожидаемый антимонопольный иск против Facebook (FB: -1,9%).

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно боковую динамику. Фокус внимания инвесторов направлен на сегодняшнее заседание комиссии FDA, по итогам которого, скорее всего, будет дано разрешение на применение антиковидной вакцины Pfizer и BioNTech. Один из научных советников Белого дома накануне предположил, что комиссия заострит внимание на появлении аллергической реакции на препарат у некоторых пациентов из Великобритании, прошедших вакцинацию на этой неделе. Тем не менее это не должно помешать одобрению вакцины для экстренного использования в США.

Вчерашняя коррекция способна усилиться и после положительного решения FDA, так как крупные инвестиционные фонды действуют по принципу: «Покупай на слухах — продавай на фактах». Наиболее глубокой может оказаться просадка технологического сектора, так как в оценках ряда компаний заложен сценарий неполного возвращения к привычному до пандемии образу жизни. Вакцинация создает риск для таких акций.

Статистика заболеваемости COVID-19 в США продолжает вызывать опасения. Вчера было зафиксировано 3 тысячи летальных исходов у пациентов с данным диагнозом. Это максимум с начала пандемии. Места для оказания помощи тяжелобольным заканчиваются в трети регионов США. Таким образом, одобрение вакцины жизненно необходимо американцам.

Азиатские фондовые площадки закрылись разнонаправленно. Японский Nikkei потерял 0,23%, китайский CSI300 снизился на 0,04%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,35%. Европейские индексы в плюсе. EuroStoxx 50 растет на 0,24%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется у 0,93%. Фьючерс на нефть Brent торгуется выше $49. Золото дешевеет до $1830.

Ожидаем, что S&P 500 в ходе сегодняшних торгов протестирует уровень 3645 пунктов.

Сегодня будут опубликованы еженедельные данные о числе первичных заявок на пособие по безработице. Прогноз предполагает увеличение показателя с 712 тыс. неделей ранее до 725 тыс. Рынок труда достаточно неплохо переживает новые ограничения, вводимые в разных штатах. Тем не менее ситуация далека от стабильности, и в ближайшее время есть основания ожидать массовых увольнений.

Сегодня квартальные результаты представит ретейлер Costco (COST). Консенсус предполагает выручку на уровне $43,3 млрд (+16,9% г/г) при скорректированной прибыли на акцию в размере $2,05 против прошлогодних $1,73. Среди драйверов роста стоит выделить восстановление посещаемости магазинов, а также увеличение доли сервиса доставки. Одним из негативных факторов может стать уменьшение среднего чека. Ожидаем нейтральную динамику котировок.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 62 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса начинает снижаться благодаря перспективам скорого начала массовой вакцинации.

Технически S&P 500 склонен к консолидации, при этом присутствует риск более глубокой коррекции. Торги накануне открылись на максимуме и закрылись ниже минимума предыдущего дня, поэтому сформировался разворотный свечной паттерн «поглощение». По индикатору MACD формируется «медвежья» дивергенция. Рекомендуем проявить осторожность. Соотношение риска и доходности для краткосрочных покупателей выглядит неблагоприятным.